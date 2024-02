Här är läget i alla grupper inför den sista omgången

Svenska cupens sista gruppspelsomgång på herrsidan spelas från lördag till måndag. Då avgörs det av vilka åtta gruppettor som går vidare till kvartsfinal i turneringen. De fyra bästa gruppettorna får därefter spela på hemmaplan i respektive kvartsfinal.

Fotbollskanalen har gått igenom förutsättningarna i samtliga grupper inför den avgörande omgången.

Placering i gruppspelet avgörs genom antalet vunna poäng. Vid lika poängställning i grupperna avgörs placering enligt följande:

- Målskillnad.

- Flest gjorda mål.

- Inbördes resultat.

- Lägst diciplinära poäng basera på spelares och ledares varningar och utvisningar (varning, 1 poäng, målchansutvisning, 2 poäng, lindrid utvisning, 3 poäng, grov utvisning, 4 poäng, varning och målchansutvisning, 3 poäng, varning och grov utvisning, 5 poäng).

Grupp 1

Med sex inspelade poäng och plus tio i målskillnad har Malmö FF störst chans att gå vidare. Vid vinst eller oavgjort i söndagens hemmamatch mot Varbergs Bois blir Malmö gruppetta. Både Varberg och Öster har tre inspelade poäng, vilket innebär att de kan kliva om Malmö om de vinner sina respektive matcher. Men det krävs storvinster, då de bara har plus ett i målskillnad jämfört med Malmös plus tio. IFK Luleå står på noll poäng och är därmed redan utslagna.

Sista omgången i grupp 1:

Malmö FF-Varbergs Bois

Östers IF-IFK Luleå

Grupp 2

Degerfors, Elfsborg och Örgryte har chans att ta sig vidare till kvartsfinal. Degerfors toppar gruppen med fyra inspelade poäng (plus fem i målskillnad), medan Elfsborg (plus ett i målskillnad) och Örgryte (minus fyra i målskillnad) har tre poäng vardera. Om Elfsborg vinner sin hemmamatch mot Degerfors, samtidigt som Örgryte inte vinner stort mot Gais vinner Elfsborg gruppen, då fem mål skiljer deras respektive målskillnad. Om Degerfors istället vinner mot Elfsborg går "Degen" vidare. Örgryte går vidare om de vinner mot redan utslagna Gais, samtidigt som Elfsborg och Degerfors spelar oavgjort.

Sista omgången i grupp 2:

IF Elfsborg-Degerfors IF

Gais-Örgryte IS

Grupp 3

IF Brommapojkarna har bäst chans att gå vidare inför den sista gruppspelsomgången. BP toppar gruppen med sex poäng, medan BK Häcken och Landskrona Bois har tre poäng var, samtidigt som ÖFK, som har noll poäng, redan är utslaget. BP behöver därmed bara kryss mot Häcken i den sista matchen för att helt säkert gå vidare. Häcken behöver i sin tur vinna mot BP med minst två mål för att gå om Stockholmsklubben. För Bois del krävs seger mot ÖFK, samt att Häcken vinner mot BP. I det fallet krävs det dock också att Bois gör minst fyra fler mål än Hisingen-klubben i den sista omgången.

Sista omgången i grupp 3:

BK Häcken-IF Brommapojkarna

Östersunds FK-Landskrona Bois

Grupp 4

Djurgården och IFK Göteborg har chans att gå vidare. Detta avgörs på söndag, då lagen drabbas samman på Tele2 Arena. Båda lagen har sex inspelade poäng, men Djurgården har bättre målskillnad (plus sju jämfört med Göteborgs plus två). Detta innebär att Blåvitt behöver vinna matchen för att gå vidare. Vid oavgjort eller hemmavinst går Djurgården vidare till kvartfinal. Skövde och Nordic United är redan utslagna.

Sista omgången i grupp 4:

Djurgårdens IF-IFK Göteborg

Skövde AIK-Nordic United

Grupp 5

Här lever hoppet för Värnamo och Halmstad, som drabbas samman på lördag. Förutsättningarna är tämligen enkla. Om hemmalaget Värnamo vinner eller om det blir oavgjort går just Värnamo vidare. Om Halmstad vinner går Hallandsklubben till kvartsfinal. Detta eftersom Värnamo, med två vinster i bagaget, har sex inspelade poäng jämfört med Halmstads fyra. Gruppens Skånelag, Helsingborg och Trelleborg, är redan utslagna.

Sista omgången i grupp 5:

IFK Värnamo-Halmstads BK

Trelleborgs FF-Helsingborgs IF

Grupp 6

Här är det AIK som har störst chans att gå vidare. Med sex inspelade poäng (plus tre i målskillnad) toppar de gruppen. Kalmar (plus ett i målskillnad) och Örebro (minus ett i målskillnad) har tre poäng vardera. AIK går alltså vidare om de vinner eller spelar oavgjort mot Kalmar FF. Om KFF vinner matchen med två mål eller mer går de om AIK i målskillnad, och går därmed vidare - såvida inte Örebro vinner stort mot Gefle. För att ÖSK ska gå vidare behöver de som nämnt vinna stort mot Gefle, samtidigt som KFF vinner med tre mål mindre mot AIK.

Sista omgången i grupp 6:

Kalmar FF-AIK

Gefle IF-Örebro SK

Grupp 7

Mjällby AIF har störst chans att gå vidare, då Blekinge-laget toppar gruppen med sex poäng, medan Hammarby IF och Västerås SK har tre poäng var. Gif Sundsvall, som är utslaget, står i sin tur på noll poäng. För Mjällbys del räcker det med kryss mot Bajen för att helt säkert gå vidare. Bajen behöver i sin tur vinna mot Mjällby med ett mål för att gå om Blekinge-klubben. För VSK:s del krävs seger mot "Giffarna", och med minst tre fler mål än vad Bajen, vid seger, mäktar med i mål-differens mot Mjällby.

Sista omgången i grupp 7:

Hammarby IF-Mjällby AIF

Västerås SK-Gif Sundsvall

Grupp 8

Sirus och Norrköping, som båda har fyra inspelade poäng, möts på måndagen. Om något av lagen vinner matchen går de vidare till kvartsfinal. Vid oavgjort resultat har Peking bäst målskillnad, och går därmed vidare om inte Brage vinner stort mot Utsikten. Med noll i målskillnad behöver Brage vinna med fem mål mot Utsikten för att gå om IFK Norrköping (plus fyra i målskillnad) vid ett eventuellt likaresultat i Sirius-Norrköping. Utsiktens BK är utslagna sedan tidigare.

Sista omgången i grupp 8:



IK Sirius-IFK Norrköping

Utsiktens BK-IK Brage