Hässleholm stor "underdog" i svenska cupen: "Stora matcher för hela klubben"

Foto: C More.

Hässleholms IF skrällde sig i fjol in i svenska cupen. Nu ser anfallaren Joel Wedenell fram emot gruppspelet. - Det är stora matcher för hela klubben, säger han till Fotbollskanalen.

Hässleholms IF, till vardags i division 2, skrällde i slutet av augusti i fjol genom att besegra Trelleborgs FF med 3-2 och blev därmed klart för gruppspelet i svenska cupen. Stor hjälte då var anfallaren Joel Wedenell med tre mål i uddamålssegern.

- Vi gjorde en riktigt bra match och TFF ställde ändå upp med ett ganska okej lag. Sedan är det klart att de hade en ganska tung period när de mötte oss och deras självförtroende var väl inte riktigt på topp. Samtidigt är det klart att det var en häftig match. Vi tog oss vidare och jag gjorde tre mål, säger Wedenell till Fotbollskanalen.

Nu har det nästan gått ett halvår sedan dess. Hässleholm har sedan en tid tillbaka inlett försäsongen med tidigare träningsmatcher än inför andra säsonger för att vässa formen.

- Det är klart att det ska bli kul. Det är betydligt roligare än att spela de här vanliga träningsmatcherna i februari. Vi har anpassat träningen lite efter det också. I år har vi börjat med träningsmatcher tidigare än andra år för att få några matcher innan. Det har varit ett lite annat upplägg under försäsongen, säger han.

Wedenell och hans lag ställs i eftermiddag mot Elfsborg på hemmaplan, därefter mot Djurgården hemma och avslutningsvis mot Frej i Täby. Anfallaren ser fram emot ett par tuffa matcher i gruppspelet.

- Det är klart att vi vet att det kommer bli tufft. Vi ska möta lag som är mycket bättre än oss, samtidigt som det är en jäkligt rolig grej. Det är många spelare i truppen som aldrig spelat mot liknande motstånd eller kommer att spela mot liknande motstånd. Det är stora matcher för hela klubben. Många i föreningen tycker att det är häftigt och vi har väl inga förväntningar på oss. Det är bara att gå ut och köra. Vi får ha samma inställning som mot TFF, att vi inte har något att förlora.

Vilken match ser du mest fram emot?

- Det är väl Elfsborg och Djurgården och kanske framför allt Djurgården som kan komma ner med lite publik. Det har även båda bra trupper, samtidigt som det är kul att få möta allsvenskt motstånd. Det är så pass många profiler.



Är det någon speciell motståndare du ser fram emot att tampas med?

- Jag vet inte riktigt. Det är väl mittbackarna i klubbarna som jag kanske mest kommer fajtas med. Det är ju några rätt duktiga backar, bland annat Erik Johansson Berg. Det ska bara allmänt bli roligt att gå ut och spela matcherna och mäta sig med dem spelarna.

Hässleholms möte med Elfsborg börjar klockan 15.00 och sänds på C More Live 3 och streamat på C More.