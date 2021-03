Hemköp-besök bakom karriärslyft - ställs nu mot MFF: "Evigt tacksam"

Gais besegrade förra helgen Halmstads BK med 2-0 i premiären i svenska cupen. Stor förgrundsfigur var anfallsförvärvet Daniel Sterner, 24, med ett mål och en assist i skrällsegern. 24-åringen stod dessutom för en cykelspark till matchens första mål.

Nu minns anfallaren tillbaka till en fin tävlingsdebut.

- Det var väldigt kul och en bra start med nya klubben. Jag ska inte sticka under stolen med att det var ett snyggt mål. Det var jävligt kul att sätta den, säger han till Fotbollskanalen.

Sterner menar att den typen av mål stärker självförtroendet.

- Det är såklart svinskönt för självförtroendet. Även om jag redan har kommit in bra i klubben, så behöver jag göra mål som anfallare. Det var också skönt att få en assist, så det betyder mycket. Det är inte en genväg in i laget, men snudd på det. Man kommer in bättre i truppen, säger han.

24-åringen gör i år sin första säsong på elitnivå. För bara fem år sedan spelade han division 5-fotboll med Bollstanäs SK innan han under 2016 skrev på för Täby FK med spel i division 3. Därefter följde han med laget upp i divisionerna och gjorde i fjol sju mål på 19 matcher i ettan norra.

Sterner menar att ett spontant besök på Hemköp i Upplands Väsby 2016 ligger bakom karriärslyftet från femman till trean.

- Jag var 19 år och lirade i femman. Jag tyckte att det var jävligt roligt och brann för det, men jag hade inga mål gällande hur långt jag ville nå. Sedan stötte jag på en gammal tränare (Robin Hildeland) på Hemköp, som sa att jag skulle komma och spela i division 3. Sedan gjorde jag 23 mål på 19 matcher och det gick bra. Det var en mer proffsig miljö och då utvecklades jag otroligt mycket.

Hur viktigt har det där slumpmässiga besöket på Hemköp varit för din karriär?

- Jag är evigt tacksam att jag träffade honom. Det hade kanske skett på ett eller annat sätt ändå, men nu blev det så. Vi brukar alltid snacka om det och har bra kontakt än i dag. Ibland är världen liten, säger han och fortsätter:

- Jag har tackat honom många gånger, men jag kan aldrig säga tillräckligt ofta hur tacksam jag är. Det är fint med sådana människor. Det gynnar ju inte dem direkt, men de vill hjälpa andra till framgång. Det var väldigt fint av honom, säger han.

Nu njuter Sterner av att få spela på elitnivå och leva ut sin dröm som heltidsproffs.

- Det här har varit en stor dröm länge. Jag spelade division 5-fotboll för fem år sedan, och då hade jag inte en tanke på att jag skulle spela här nu. Det var bra folk runt omkring, som sa att jag kunde spela på den här nivån, och sedan har de hjälpt mig hit. Det här har varit en dröm, säger han.

Under måndagskvällen väntar regerande svenska mästaren Malmö FF hemma i andra gruppspelsmatchen i svenska cupen. Då hoppas Sterner på andra raka segern.

- Det ska bli en skitrolig match för mig att få spela. Vi får möta de regerande mästarna. Jag ser det som en kul match och viktig match för oss. Vi ska visa att vi är lika bra som mot Halmstad.

Sterner tror inte att MFF kommer att vika ner sig för den mentala pressen efter förlusten i första omgången mot Västerås SK på hemmaplan. Han tror på en tuff match i Göteborg.

- Jag tror att de är tillräckligt proffsiga för att se förbi det. Jag vet inte hur deras historia ser ut, men de lär vara revanschsugna och lär komma med en jävla fart mot oss. Det ska bli spännande.

Gais möte med MFF börjar klockan 19.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.