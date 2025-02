Honkavaara avslöjar detaljer om Djurgårdens röstning: De var topp sex

Djurgårdens IF

Djurgården spelade sin första tävlingsmatch under nye huvudtränaren Jani Honkavaaras ledning under söndagen. De blårandiga vann med 2-0 hemma mot Sandvikens IF.

- Det var en bra prestation. Ganska stabil. Vi spelande ganska balanserat. Motståndarna spelar med en lite svår formation när man försöker pressa dem. Men vi lyckades göra det bra. Killarna jobbade väldigt hårt, säger Honkavaara.

- Jag gillade att vi till viss del spelade direkt. Även hela vägen nerifrån Jacob (Rinne, målvakt). Han har en bra fot. Det är något som vi vill se, speciellt mot lag som markerar man mot man.

Han fortsätter:

- Vi kunde ha gjort några mål till och Jacob behövde inte göra några räddningar. De kom till några skott men överlag var det en balanserad match av oss.

Tränaren valde annars att peta stjärnan Tobias Gulliksen. Istället fick Patric Åslund, som nätade efter en halv minut, starta som ”tia”.

- Jag hoppas att spelarna alltid är besvikna när de inte startar. Jag pratade med honom i går (under lördagen) och det finns saker vi fortfarande behöver jobba på med honom, säger Honkavaara om Gulliksen.

- Sen är det självklart härligt att Åslund var mer än bra i sin roll. Speciellt var han det i första halvlek. Det är en tuff konkurrens. Jag är som tränare bara glad över att vi har två väldigt bra spelare där.

Mittfältaren Rasmus Schüller klev av redan i den första halvleken, men där lugnar Honkavaara.

- Det var en säkerhetsåtgärd. Han fick en känning och då bestämde vi oss för att säkra upp.

Finländaren är, när han summerar kvällen, tillfreds med att ha klarat av tävlingsdebuten på ett bekvämt sätt.

- Som tränare måste man alltid vara lite pessimistisk. Jag förväntade mig en lite svårare match. Så klart gav Åslunds tidiga mål oss lite andrum men 1-0 är inte nog.

- Jag var överraskande avslappnad under matchen. Jag var rätt uppspelt hemma inför matchen, men när jag kom hit kändes det okej. Det var en fin atmosfär och jag är väldigt glad.

I fredags avgjordes för övrigt vem som blir lagets kapten framöver. Valet föll på Jacob Une, efter att samtliga spelare och ledare fått rösta i frågan. Anonymt skrev alla ner en etta, tvåa och en trea på en lapp. Därefter räknades poängen ihop. Une fick alltså flest röster och han får sällskap av Magnus Eriksson, Marcus Danielson och Rasmus Schüller i en kaptensgrupp.

Eriksson blev därmed av bindeln, men är en av vicekaptenerna.

- Det var tydligt att det stod mellan Une och ”Mange”. De fick klart fler röster än de andra. Efter att staben hade röstat också var det tajt mellan de två, säger Honkavaara.

- Albin (Ekdal) och Stensson var femma och sexa. Vi får se. Speciellt Stensson har många kvaliteter som man ska ha för att vara kapten. Han är inte där än men kanske i framtiden.

Vidare avslöjar Honkavaara följande:

- Elva eller tolv spelare fick röster. Jag blev ganska glad över det. Men det var tydligt att vissa fick fler än andra. Det var fint att se vilka de litar på.

Tränaren har använt samma upplägg hemma i Finland tidigare och där är det mer vanligt. Toni Koskela ska exempelvis genomföra en röstning kring kaptensbindeln i Kalmar FF som han har tagit över i vinter.

- Jag tror att det är en finsk grej. Jag sa till en kompis hemma i Finland nyligen: ”De röstar aldrig här”. Då utbrast han bara: ”Va?!”. Han kunde inte förstå det, säger Honkavaara och skrattar.

Har du pratat med Magnus om situationen?

- Jag har pratat öppet med honom. Främst innan röstningen. Inte så mycket efter. Men jag är bara glad över att spelarna visade en stor tillit till honom. Sen var det tajt mellan honom och Une.

- ”Mange” berättade för mig att det var lite samma sak 2021. Då stod det mellan Une och ”Mange”, men den gången valde Kim och ”Tolv” att gå för ”Mange”, avslutar Honkavaara.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson bekräftade för Fotbollskanalen efter matchen mot Sandviken att Magnus Eriksson är på väg att lämna klubben.