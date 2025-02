Honkavaara avslöjar ilska i halvtid - vill se spelare steppa upp: "Jag var arg"

Degerfors IF

Djurgården gjorde en svag första halvlek mot Oddevold och låg under med 0-2 efter nio minuter. Tränaren Jani Honkavaara skakar irriterat på huvudet när han tänker tillbaka på första 45.

- Hemskt. Den var en hemsk första halvlek. Vi var inte oss själva. Vårt presspel fungerade inte. Det blev bättre i andra halvlek. Men det här var inte vår bästa match, säger han.

Hur var du i halvtid?

- Jag var arg. För vi behövde göra tre byten och det är aldrig bra att göra det i halvtid. Det var inte deras fel utan det var hela lagets. Så självklart var jag arg.

Djurgården är överens med Gamba Osaka om en övergång för Deniz Hümmet.

Annons

Honkavaara räknar med att anfallaren är förlorad och mot Oddevold startade August Priske i rollen som nia och i halvtid kom Santeri Haarala in.

- Det var svårt för Priske i första halvlek, speciellt eftersom vi inte fick upp bollen på rätt sätt. Så det var svårt för honom. Men det var okej. Vi behövde få in mer energi och väcka laget, därför kom Haarala in. Haarala är ganska bra på att hitta ytor och han fick in något extra i den sista tredjedelen. Jag tror att Priske hade kunnat göra samma sak. Men för de här grabbarna är det så klart dags att steppa upp och visa nu när Deniz har lämnat, säger Honkavaara.

Vad kommer det att betyda för er att inte ha Deniz Hümmet?

- Vi måste vänja oss vid det. Vi letar efter en ersättare. Vi får se hur det går, för det är inget som kommer att ske direkt. Så jag tror att i nästa match kommer vi att ha anfallarna som är här nu.

Annons

En som fick chansen från start var Tobias Gulliksen. Mot Sandviken var han bänkad, men mot Oddevold spelade han som en tia.

Men Honkavaara är inte helt nöjd med 21-åringen.

- Han är inte på den nivån där vi vill ha honom. Det handlar också en del om självförtroende. Rollen är ganska annorlunda när du måste söka efter ytor i stället för att… för han har spelat ensam som tia och har varit lite överallt, och nu försöker vi att hitta en roll för honom så att han inte behöver springa så mycket. Att han kan använda energin till offensiven. Det här var kanske inte den bästa matchen från hans sida, men han var okej. Vi vill ha mer av honom, säger han.

Med en omgång kvar leder IFK Göteborg gruppen på sex poäng, Djurgården är tvåa på fyra. På söndag möts lagen i Stockholm.

- Förutsättningarna är klara, vi behöver vinna den sista matchen. Göteborg har gjort det bra. Det kommer att bli en helt annan match än denna. Göteborg är ett vältränat lag som kan springa. Det kommer att bli hög intensitet. Om vi är på vår bästa nivå så kommer det att bli ett bra resultat för oss, men vi måste vara på vårt bästa.

Annons

I slutet av matchen mot Oddevold fick Djurgårdens assisterande tränare Hugo Berggren rött kort och tvingades att gå upp på läktaren och sätta sig.

- Han visade armen för fjärdedomaren och menade att deras spelare tog med handen och att vi borde ha fått straff - och det är inte tillåtet att göra så. Så det är ett solklart rött kort. Man får inte göra så. Det var därför han fick det röda. Det var inte så att han sa något dumt. Däremot hade han rätt. Det var straff.