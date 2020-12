IF Lödde - svenska cupens enda division 3-lag: "Kanske once in a lifetime"

Tidigare i veckan lottades gruppspelet till svenska cupen som inleds i februari nästa år. I gruppspelet finns ett gäng ettan-klubbar, en division 2-klubb samt en division 3-klubb. Division 3-klubben? Det är IF Lödde, som den här säsongen slutade på sjätteplats i division 3 Södra Götaland.

Löddes väg till gruppspelet? De besegrade Örgryte med 2-1 i början av oktober. En knall, minst sagt.

- Jag har inte bidragit till avancemanget, utan jag tackade spelargruppen för att de gett oss möjligheten till det här, säger Jimmie Andersson, som tog över som tränare för en månad sedan.

Personen som ledde laget till gruppspelet heter Jörgen Pettersson, som tidigare spelat för klubbar som Malmö FF, Borussia Mönchengladbach, FC Kaiserslautern, FC Köpenhamn och Landskrona Bois.

Det var då. Nu är nu. När gruppspelet inleds i februari nästa år leds Lödde av Andersson.

- Japp, så är det, säger han.

- Det blir en utmaning, det vet vi, det är självklart att vi är en underdog. Ingen räknar med att vi ska ta en enda poäng, om ens göra något mål. Det blir en häftig utmaning, det är nog inte många i Sverige som tror på oss.

Andersson fortsätter:

- Men killarna bevisade det mot Örgryte, den matchen har jag sett i efterhand, att underdogs från trean kan vinna och spela jämnt med superettan-lag. Där visade det att om man har rätt inställning och förberedelse från start, då är det fullt möjligt att slå ett lag från superettan. Det var inte tur att det blev 2-1 för Lödde.

I gruppspelet väntar nu Örebro, Sirius och Trelleborgs FF. Två allsvenska lag, ett från superettan (även om TFF kan trilla ur, då de just nu spelar kval).

- Det är jättehäftigt på alla sätt och vis, det är väldigt kul för föreningen och för alla som verkat här under många år. Sedan för killarna, och för egen del, är det kanske once in a lifetime som man får vara med och tampas med några av de bästa lagen i Sverige.

Är det största matchen i Löddes historia?

- Det kan det vara. Det här kommer inte hända varje år, samtidigt vill klubben uppåt i seriesystemet också. Här finns en bra ungdomsverksamhet. Vem vet vad som kan hända i framtiden, men fram tills nu är det här det största som har hänt.

Kan laget rå på ett allsvenskt lag också?

- Det är klart att det är en nivå till, det blir svårare. Men vi ser verkligen fram emot att verkligen ge det en chans – och inte tro att det är omöjligt.