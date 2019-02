Irandust dras med smärtor - kan missa helgens cupmatch: "Skulle tro det"

BK Häcken-mittfältaren Daleho Irandust, 20, var i januari med på svenska landslagets vinterturné i Qatar, men missade förra helgens cuppremiär mot Brage med anledning av smärta i bland annat nedre delen av magen.

Nu berättar mittfältaren att han mest troligt även missar söndagens möte med Rosengård på bortaplan i svenska cupen. Detta med anledning av samma problem.

- Jag skulle tro det (att man missar matchen), säger han till Fotbollskanalen.

- Det var varit ett litet problem och jag ska få svar i dag kring vad exakt det är. Jag kan inte till hundra procent säga vad det är. Jag har ont i magmusklerna längst ner och sedan går det runt. Det kan göra ont i baksidan, höften och ljumsken. Vi har diskuterat det fram och tillbaka om det kan vara en inflammation, men i dag får jag nog veta det till hundra procent, fortsätter han.

Irandust har därmed i veckan främst rehabiliteringstränat.

- Det har varit lite svårt, men det har gott att träna lite med smärta. Jag har inte tränat så mycket ute, det har mest varit inomhus. Det har varit mycket rehab för att stärka upp runt magen.

Däremot är han inte orolig över att det ska röra sig om något allvarligt.

- Nej, det hoppas jag verkligen inte. Det känns ganska lugnt.

Irandust ser, så fort han blir kvitt smärtorna, fram emot att få bidra till laget i cupen. 20-åringen ser cupen som en bra möjlighet för att Häcken att få kvala till Europa League.

- Det är otroligt viktigt. Vi vill vara med ute och spela i Europa, så det är ju precis som allsvenskan. Vi tar varje match seriöst för att gå hela vägen. Det vill nog alla lag, man skulle ljuga om man inte vill vinna cupen.

Först väntar Rosengård på söndag och därefter Brommapojkarna på hemmaplan i gruppspelet. Efter en 6-1-seger i cuppremiären mot Brage, så får dock Häcken anses vara klar favorit att gå vidare till kvartsfinal.

- Det kommer att bli tufft, då man inte ska underskatta lagen från de lägre divisionerna, även om det är spelare som man kanske inte har hört talas om. Vi ska gör vår grej och ta tre poäng. Sedan blir det tufft mot BP hemma. De har väl fått in lite nya spelare och sådant, så de lär vara taggade för att visa upp sig. De vann också borta mot Rosengård, så det är inte världens enklaste väg. Vi har tuffa matcher kvar.

Häckens möte med Rosengård börjar klockan 15.00 på söndag och sänds på C More Live 3 och streamat på C More.