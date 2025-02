Isherwoods drömmål räddade AIK mot TFF

Degerfors IF

AIK var i behov av seger när de gästade Malmö IP, dit matchen flyttades på grund av säkerhetsskäl och en ospelbar reservarena i Lund. AIK gjorde tre förändringar i startelvan sedan 1-1-mötet med Degerfors, där Thomas Isherwood, John Guidetti och Victor Andersson ersatte Benjamin Tidemann Hansen, Alexander Fesshaie och Filip Benkovic.

Hos Trelleborg startade Mathias Nilsson, Emmanuel Godwin och Oskar Ruuska istället för trion Andreas Beck Larsen, Eren Alievski och Fredrik Martinsson jämfört med 4-3-segern över IFK Värnamo.

Gästerna inledde starkt och redan efter tre minuter fick Bersant Celina ett bra skottläge där avslutet gick strax utanför. I nästa anfall spelade Andersson fram Anton Salétros, som tvingade Nilsson till en stark reflexräddning.

TFF spelade upp sig efter den anstormningen och började hota AIK-försvaret. I den 18:e minuten frispelade hemmalagets Tobias Karlsson Altti Hellemaa, som gick omkull i straffområdet, utan att få huvuddomaren Kaspar Sjöbergs sympati. I nästa anfall kom AIK tillbaka genom Andersson men Nilsson gjorde återigen en vass räddning. och efter en halvtimme träffade Mads Døhr Thychosen stolpen efter en hörna.

Efter 40 minuter såg AIK-stjärnan Bersant Celina ut att trampa snett efter en duell, och mittfältaren fick ledas in i omklädningsrummet och ersättas av Stanley Wilson. Det sista som hände i halvleken var ett nytt bra läge för AIK:s Andersson, som inte lyckades få sin nick på mål och halvleken slutade 0-0.

- Jag upplever som att vi får kämpa mycket defensivt. Jag tycker att vi ligger bra i våra positioner och täpper till bra centralt, men det känns som att vi kan göra det lite bättre när vi vinner den. Det känns som att vi slarvar och stressar lite. Men kan vi göra det lite bättre i andra halvlek så har vi bra chanser, säger TFF:s Felix Hörberg till TV4 Play.

Victor Andersson i samma sändning:

- Vi skapar många chanser. Det känns som att vi har ganska bra målchanser som vi borde göra mål på, säger AIK-yttern.

I den andra halvlekens inledning kom Trelleborg till ett par bra mållägen, där Oskar Ruuskas avslut tvingade Kristoffer Nordfeldt att sträcka ut i sin fulla längd och rädda till hörna. I den 59:e minuten tystade TFF den stora bortaklacken.

Detta efter att Armin Culum frispelat Filip Bohman, som rullade bollen mellan benen på Nordfeldt och i mål. AIK svarade med varsitt läge för Andersson och Johan Hove, men avsluten var tama. TFF tvingades avluta matchen med tio man, sedan målskytten Bohman fått sin andra gula kort i den 79:e minuten.

AIK gavs ett frisparksläge vid straffområdeslinjen, men Salétros försök gick just utanför stolpen. Gästerna forcerade och lyckades hitta en kvittering i den 91:a minuten efter ett distansskott från Thomas Isherwood till slutresultatet 1-1. Efter slutsignalen buade AIK-supportrar, samtidigt som vissa ropade: "Vi vill se AIK".

- Otroligt vackert mål, sa TV4 Play-experten Erik Edman i sändningen.

Tack vare Isherwoods mål så har AIK fortfarande chansen till avancemang inför den sista gruppmatchen. AIK har nu två poäng, medan Trelleborg och Degerfors har fyra poäng. I sista omgången ställs AIK mot Värnamo hemma, medan TFF möter Degerfors borta.

- Jag sköt, försökte träffa mål och den gick in. Vi gjorde 1-1, men jag är lite arg. Vi kom hit för att vinna, men sådan är fotbollen. Vi får vinna nästa match. Det var bra sekvenser, mindre bra sekvenser, saker att jobba på, saker vi gjorde bra, men vi är besvikna. Vi ville vinna, säger Isherwood till TV4 Play.

AIK-tränaren Mikkjal Thomassen under presskonferensen:

- En intensiv match som vi tycker att vi har bra perioder i. Sedan är vi slarviga i några sekvenser, bland annat vid baklängesmålet. Vi är lite för otåliga i de perioder när de får kontroll på bollen, och vi visste vid det tillfället att vi inte kunde kontrollera bollen konstant, säger AIK-tränaren och fortsätter:

- Jag tycker att vi får för lite av det trycket som vi har, och vi saknar den sista kvaliteten i avgörande moment. Men mycket positivt och jag måste berömma motståndaren.

Hur ser du på att ni inte får ut mer av anfallsspelet?

- Dessvärre så är det en känd utmaning för oss. Vi gör bättre saker för oss än vad vi gjorde för en vecka sedan (1-1 mot Degerfors), men jag måste igen ta upp att vi tappat ganska många spelare under vinterfönstret, och vi har fått in spelare nu på slutet. Det är mest i offensiva positioner som vi har tappat spelare.



Thomassen fortsätter:



- Det tar tid tar tid att bygga upp det igen och vi är otåliga, inget tvivel om det, vi jobbar intensivt men några processer måste vi acceptera att de tar tid. Alla kan se att vi har svårt att skapa tillräckligt med öppna målchanser just nu.

TFF-forwarden Filip Bohman:

- Jag tycker att vi stod upp bra mot ett bra lag. De kom ut starkt i första och vi höll oss igenom den vågen. Sedan tycker jag att vi tog över mer och gjorde ett mål. Jag tycker att vi gjorde en fantastisk prestation, säger han till TV4 Play.

Trelleborg FF:s lag: Nilsson - Hörberg, Karlsson, Weberg (K), Godwin - J. Andersson (Christiansson 73'), Asani (Aleivski 84'), Hellemaa (Vidjeskog 73) - Ruuska (Martinsson 64'), Bohman, Culum (Ogwuche 84').

AIK:s lag: Nordfeldt - Thychosen, Papagiannopoulos, Isherwood - Besirovic (Fesshaie 76), Celina (Wilson 42'), Csongvai (Redkin 76'), V. Andersson (Gono 89') - Hove, Guidetti, Salétros (K).