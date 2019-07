Jingblads division 4-gäng lottat mot Blåvitt: "De är fullblodsproffs och vi är fullblodsamatörer"

Mats Jingblad har haft en lång tränarkarriär med uppdrag som huvudtränare i bland annat Hamstads BK, IFK Göteborg och IFK Norrköping. Mellen 2013 och 2017 var han sportchef i Hammarby, men därefter valde han att trappa ner. Jingblad tog under förra sommaren över som ny huvudtränare i Halmstad-laget BK Astrio, till vardags i division 4, som också är hans moderklubb.

Nu är däremot Jingblads namn uppe på tapeten igen. Jingblads Astrio blev under torsdagseftermiddagen lottat mot IFK Göteborg, som han under 1996 ledde till SM-guld, i svenska cupen. Vinnaren i mötet blir klart för cup-gruppspelet 2020.

- När det var ett par lag kvar, så skulle vi kunna lottas mot antingen Blåvitt eller Halmstads BK, så då tänkte jag att det skulle vara kul. Det är två lag som jag känner till väl och har haft en koppling till, samtidigt som det också är en väldigt bra lottning för BK Astrio. Vi får ju ta det för vad det är med ett evenemang som ska bli jättekul för oss. Vi är ju ett division 4-lag med allt vad det innebär, men det ska bli skoj, säger Astrio-tränaren till Fotbollskanalen.

Är det speciellt att få möta Blåvitt med tanke på din bakgrund i föreningen?

- Jag vet inte om det blir så speciellt. Jag har mött Blåvitt flera gånger efter det, men framför allt är det roligt för vår förening att möta ett så etablerat lag, ett av Sveriges absolut bästa lag genom tiderna. Det ska bli jättespännande.

Finns det en liten chans att ni kan slå till med en jätteskräll?

- Nej! Det gör det inte. Det är väl ett svar som man inte brukar säga som tränare, men om vi ska vara lite realistiska, så ska det givetvis inte finnas en chans. Det skiljer ju trots allt fem divisioner på oss, säger Jingblad och fortsätter:

- Sedan är bollen rund och sådant. Så länge matchen spelas finns det en teoretisk chans, men vi ska framför allt ta det för vad det är. Vi ska gå ut och spela mot stora spelare i svensk fotboll och tycka att det är jätteskoj och se vad vi kan lära oss av Blåvitt. Det är framför allt den biten. Det sportsliga får man kanske lägga lite åt sidan och i stället ha kul och se vad det här i förlängningen kan ge sportsligt sett. Jag tror att det är viktigare än själva det kortsiktiga resultatet.

Vad tror du om publiktillströmningen till matchen?

- Det verkar vara ett bra intresse redan nu, då många har ringt här under eftermiddagen och sådana saker. Jag tror det kan bli bra, men sedan får vi se exakt var och när matchen ska spelas, då det är många aspekter som spelar in där. Det handlar om hur mycket publik det blir, hur mycket folk vi kan ta in på Söndrums IP och hur mycket vi får ta in i förhållande till hur det ser ut. Det är en riktig idrottsplats och det finns inga säkerhetsarrangemang eller någonting sådant.

Efter att Jingblad lämnade Hammarby, så försvann rampljuset något från honom. Nu tänds dock lamporna igen, i varje fall för en kväll.

- Jag tänker inte i de banorna. Jag väljer att vara där jag är och tycker att det är jättekul att få hitta på andra saker och sådant. Det är framför allt jätteroligt för BK Astrio, som är en fantastisk förening med mycket ungdomar. Jag tror vi har flest aktiva medlemmar i Halland, så det känns som att det här är Astrio värda sett till vad föreningen gjort. Det är jätteroligt att få möta Blåvitt i en cupmatch och det finns väl en liten, liten promille att vi kan gå vidare. Man lever alltid på hoppet, men vi får inte glömma att vi möter fullblodsproffs och att vi är ju fullblodsamatörer.

Jingblad har inga framtida planer på att arbeta som tränare i ett elitlag igen.

- Jag har faktiskt slått det i vågen. Jag har tackat nej till några erbjudanden och sådär. Jag trivs med det jag gör nu och vill ta det lite lugnt. Jag är över 60 år nu. Jag börjar få barnbarn och lite sådär. Det finns andra värden i livet också.

Då får vi inte se dig i någon ledande roll på någon större arena i framtiden?

- Nej, inte om vi inte slår Blåvitt.