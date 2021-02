Johansson vill se ett mer fokuserat MFF: "Säsongen kunde börjat bättre"

22-åringens inledning på 2021 har inte varit enkel. MFF har alternerat mellan reservmålvakten Mathias Nilsson och Marko Johansson i Johan Dahlins frånvaro, och släppt in två mål under flera av matcherna som Johansson stått i. Målvaktens stora blunder var när han missbedömde och lät en Kalmar FF-frispark gå rakt i mål i MFF:s andra match för året.

I nästa träningsmatch mot Mjällby gjorde David Löfquist ett annat frisparksmål på MFF. Skottet var välriktat, hårt, och gick mot Johanssons hörn, men då hade målvakten redan tagit ett kliv in mot mitten och hann inte rädda bollen från att gå in.

Den regerande svenska mästaren har genomgående haft problem när motståndarna peggat upp för fasta situationer under året, i kontrast mot de blott fem insläppta mål som MFF hade på hörnor under förra årets allsvenska. I svenska cupens första gruppspelsmatch nickade Västerås SK:s Pedro Ribeiro in ledningsmålet efter en inläggsfrispark, och Simon Johansson gjorde det avgörande 1-2-målet på en frispark intill straffområdesgränsen som gick ribba in.