Jonas Olsson om Dif:s bygge, framtiden och finalen mot MFF: "Ska hetsa Mackan nu"

Under söndagen säkrade Djurgården plats i svenska cupens final den 10 maj, efter seger mot AIK med 2-0 på Friends Arena. Mittbacken och lagkaptenen Jonas Olsson skadade sig och tvingades bryta matchen i den första halvleken, men var efter slutsignalen glad över segern och finalbiljetten.

- Det känns jättehärligt. Jag tycker att vi gjorde en riktigt bra match. Nu har vi tagit oss till final utan att släppa in ett mål. Kvittot på att det sitter ger verkligen en trygghet. Det känns bra att de grunderna sitter där. Sen har vi offensiv spets nog för att skapa chanser, så det känns jättebra för tillfället, säger Olsson.

Vinsten mot AIK är också Djurgårdens första sedan september 2011.

- Det är väl skönt också, men det var inget jag tänkte på i dag (läs under söndagen). Men det var skönt, inte minst för fansen.

- Det är skönt att slippa svara på frågor om det. Man har fått stå och hålla ett försvarstal för något man själv egentligen inte ska behöva ta ansvar för (eftersom Olsson bara spelat i klubben i ett år). Sen förstår jag att frågorna kommer.

Han fortsätter:

- Även om det inte känts som något spöke ska man nog inte underskatta lättnaden av att vinna ett derby.

Olsson understryker gärna att han känner att Djurgården lyckats sätta en stabil defensiv.

- AIK är inte det enda laget som kommer få problem mot oss. De har ett jättebra lag, men vi vann välförtjänt nu. Det är ett skönt kvitto på att vi är på rätt väg.

Du kom in sent i fjol, men hur känns det just nu jämfört med förra året?

- Ja, jag kom in sent så det är svårt att jämföra, men det jag känner är att bortsett från en eller två spelare så hade vi ju det här laget i fjol. Vi har spelat ihop oss och känner varandra, det är klart att detbetyder något.

- Jag tycker att vi är lite mer balanserade i år. I fjol hade vi spelare med väldigt mycket spets, men har man det så blir man också mer sårbara defensivt. Vi är mer balanserade i år, utan att vi för den delen spelar tråkig fotboll. Vi är kreativa när läge ges, men också mogna och tydliga i vår organisation och defensiv.

Nu väntar alltså final mot Malmö FF. Vilket lag som får hemmaplan lottas i samband med den allsvenska upptaktsträffen på onsdag.

- Jag slänger väl i väg ett sms till ”Mackan” (Markus Rosenberg, tidigare lagkamrat i landslaget och West Bromwich) och hetsar lite. Det blir kul. Så klart hade det varit kul att spela på Tele2, men blir det Stadion (i Malmö) så blir det också spännande för mig (som skåning), säger Jonas Olsson.

Olsson har aldrig vunnit någon titel under sin karriär och det vill han gärna få till en ändring på nu.

- Det hade varit jättekul att vinna en titel. Det kommer man inte ifrån. Hur kul det än var att spela i Premier League i nio år så hade en titel… det är ju någonstans därför du spelar, för att vinna saker. Det hade varit jättefint att kröna karriären med en titel.

- Det blir kul att mäta oss med MFF. Jag tycker vi är väldigt långt framme där vi är nu. Förhoppningsvis blir det ännu bättre till finalen.

Efter den här säsongen går Jonas Olssons kontrakt med Djurgården ut. Om det blir en fortsättning efter det? Huvudpersonen är osäker.

- Jag vet inte, jag har inte bestämt mig än. Jag har motivationen till att köra på, men jag har inte motivationen till att köra massa rehabilitering. Så får jag vara någorlunda frisk så kan jag nog tänka mig att köra på.

En flytt till någon annan klubb innan skorna läggs på hyllan räknar inte Olsson med.

- Det känns som att jag med all säkerhet kommer avsluta karriären här. Sen vet man inte, men det ska mycket till om jag ska flytta härifrån. Jag trivs bra i Stockholm och jag trivs jättebra i klubben. Det görs en satsning som är kul att vara en del av. Men det är för tidigt att säga något om framtiden. Vi får se under säsongen. Det brukar falla sig ganska naturligt.

- Jag vet hur jag är som människa. Inte impulsiv, men jag är ganska sökande. Jag kan känna något i dag, sen känna helt annorlunda om en vecka och sen om månad kan jag vara tillbaka i att känna att det är hur kul som helst. Det där är inget beslut jag kommer fatta nu.

Men när du spelar sådana här matcher...

- Ja, när jag spelar sådana här matcher, när man får spela en cupfinal, spela derbyn... Det är ju de matcherna man alltid kommer sakna när man lägger av. Rådet man får från äldre spelare är: "Man saknar fotbollen när man slutat, så kör så länge som möjligt". Men det känns rätt skönt just nu, jag är inte stressad av situationen, avslutar Olsson.