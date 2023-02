JUST NU: Ayari bränner jätteläge mot VSK

Den svenska tävlingssäsongen är igång och under lördagen ställs AIK mot Västerås SK.

I Andreas Brännströms första tävlingselva med AIK står det klart att Alexander Milosevic inte anses redo att starta.

Prestigeförvärvet från belgiska Antwerpen, Viktor Fischer sitter precis som Milosevic på bänken. Längst fram startar John Guidetti tillsammans med Omar Faraj.

VSK fick ett jätteläge direkt. Jabir Abdihakim Ali fick stå helt rent i straffområdet och nicka, men Kristoffer Nordfeldt räddade.

- De kommer runt fint på högerkanten och det är Tihi som är lite tam i duellspelet. Bra räddning av Nordfeldt, sa C More-experten Marcelo Fernandez i sändningen.

ANNONS

I den sjunde minuten tog bortalaget i Stockholm ledningen. Simon Johansson dundrade in 1-0 från distans.

- Det är svårt att säga att det inte är välförtjänt när de haft några jättechansen de första minuterna, sa Fernandez.

Men AIK kom tillbaka. I den 16:e minuten lämnade VSK-målvakten Anton Fagerström en retur på ett skott från Axel Björnström och nyförvärvet Omar Faraj höll sig framme och petade in 1-1.

- Viktigt för Omar Faraj att få göra sitt första mål för AIK i tävlingssammanhang, sa Fernandez.

Efter dryga halvtimmen fick ett annat AIK-nyförvärv, Rui Modesto, ett jätteläge, men Fagerström räddade.

Ställningen var 1-1 i paus.

- Det är alltid skönt att få göra mål. Alla typer av mål är sköna att göra, sa Omar Faraj i C Mores pausintervju.

Om halvleken sa han:

- Vi börjar slarvigt, sedan får jobba oss in i matchen. Vi lyckas ta över och spela. Vi borde fortsätta med det i andra halvlek.

ANNONS

VSK:s Jabir Abdihakim Ali i paus:

- Det är en bra match, två lag som spelar bra fotboll. En jämn match hittills, sa han i C More.

AIK-tränaren Andreas Brännström:

- Vi startar med huvudet under armen, spelar till närmaste spelare mot ett man mot man-lag. Varje bollförlust blir jobbig för oss. Sedan blir vi bättre på att vända spelet och får lite djupledsspel. Då pajar vi man-man-spelet. Då gör vi en ganska bra kvart efter det, sa han i C More.

Tidigt i andra halvlek gick Rui Modesto omkull i offensivt straffområde efter att ha blivit tacklad i ryggen av Alex Raymond Douglas, samtidigt som Fagerström rusade ut för att avvärja situationen.

- Det är svårt att se på reprisbilderna, om målvakten har den i händerna när han glider ut. Där måste huvuddomaren få hjälp av sin assisterande, sa Fernandez.

ANNONS

I den 63:e minuten fick AIK ett jätteläge. Hemmalaget kontrade på VSK och Bilal Hussein spelade till Taha Ayari som fick avsluta från nära håll. Anton Fagerström räddade försöket.

AIK tryckte på i slutminuterna och bland annat hade Viktor Fischer ett skott i virket.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt - Tihi, Papagiannopoulos, Haliti - Modesto, Thill, Hussein, Ceesay, Björnström - Guidetti, Faraj.

Västerås SK: Fagerström, Magnusson, Douglas, Johansson, Ask, Abdihakim Ali, Gefvert, Edlund, Nsabiyumva, Åslund, Larsson.

Matchen sänds på C More.