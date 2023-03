JUST NU: Berg tillbaka i startelvan för Blåvitt

Det är ett riktigt getingbo i grupp 7 som ska avgöras under söndagen. IFK Göteborg tar emot IFK Norrköping samtidigt som Gais tar emot Utsikten.

Inför avgörandet leder IFK Norrköping gruppen på fyra poäng samtidigt som Blåvitt och Gais jagar bakom på tre poäng. Sist i gruppen är Utsikten på en poäng.

IFK Göteborg föll i derbyt mot Gais senast och Mikael Stahre gör en del förändringar till dagens match. Marcus Berg kliver in i startelvan samtidigt som Sebastian Hausner kliver in i mittbackslåset tillsammans med Johan Bångsbo.

I Peking är Marco Lund tillbaka i elvan och nyförvärvet från Cluj, Vito Hammershøy-Mistrati.

Startelvor:

IFK Göteborg: Benediktsson - Ohlsson, Hausner, Bångsbo, Wendt - Markovic, Svensson, Hagen, Carneil - Berg, Abdullahi.

IFK Norrköping: Jansson - Eid, Lund, Ssewankambo, Baggesen - Traustason, Ortmark - Vito, Sigurdsson, Lind - Nyman.

IFK Göteborg-IFK Norrköping sänds på C More och C More Fotboll. Avspark 15.15