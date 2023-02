JUST NU: Carlén nickar in 1-0 för IFK Göteborg

Ett glödhett Göteborgsderby står för dörren i svenska cupen, ärkerivalerna IFK Göteborg och Gais möts i gruppspelet. Blåvitt vann sin premiär mot Utsikten med 3-2 samtidigt som Gais föll med 1-0 mot IFK Norrköping.

När IFK Göteborg släppte sin elva stod det klart att tränare Mikael Stahre gör två ändringar i elvan gentemot premiären mot Utsikten. Adam Ingi Benediktsson startar i skadade Pontus Dahlbergs frånvaro och Sebastian Ohlsson kliver på högerbacksplatsen i stället för Emil Salomonsson.

IFK Göteborg skapade matchens första heta chans efter lite mer än fem minuter spel. Blåvitt tog sig runt på högersidan och Hussein Carneil fick ta avslut ur snäv vinkel. Mergim Krasniqi parerade.

- En bra målvaktsräddning, sa C Mores expertkommentator Marcelo Fernandez.

I den 13:e minuten fick Gais ett jätteläge. Mervan Celik fick stå helt ren och nicka i straffområdet, men Adam Ingi Benediktsson svarade för en vass räddning.

Kort därpå skapade Gais ytterligare ett läge. Gustav Lundgren gick på avslut från distans. Skottet gick precis utanför.

De grönsvarta fortsatta trumma på och i den 20:e minuten blev Julius Lindberg fri med Adam Inge Benediktsson. Islänningen svarade för ytterligare en parad och i samband med det var han märkbart på sina lagkamraters försvarsspel.

- Du får inte bli passerad så där enkelt, sa Fernandez om Blåvitts försvarsspel.

Han fortsatte:

- Ur Gais perspektiv måste du göra mål på de lägena om du ska få med dig någonting.

Trots Gais tryck var det IFK Göteborg som tog ledningen. Några minuter före paus nickade nyförvärvet Adam Carlén 1-0 på en inläggsfrispark.

- Carlén är stark när han får vara rättvänd och gå mot bollen, sa Fernandez.

Adam Carlén i paus:

- Fruktansvärt skönt. Alltid gött att göra mål, och framför allt i ett derby.

Startelvor:

Gais: Krasniqi - Wängberg, Norén, Beckman, Binaku - Lundgren, Åberg, Julius Lindberg - Friday, Ahl Holmström, Celik.

IFK Göteborg: Ingi Benediktsson - Ohlsson, Carlén, Bångsbo, Wendt - Hagen, Svensson - Markovic, Carneil, Norlin - Abdullahi.

Matchen mellan IFK Göteborg och Gais i svenska cupen sänds på C More och C More Fotboll med avsparkstid 13.00, söndag.