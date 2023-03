JUST NU: Christiansen bränner straff mot Djurgården

Djurgården och Malmö FF ställs mot varandra i en cupkvartsfinal på Tele2 Arena.

När startelvorna släpptes stod det klart att Stockholmslaget, som föll mot Lech Poznan i Europa Conference League i veckan, gör flera förändringar i sin elva. Bland annat startar supertalangen Lucas Bergvall, Jacob Bergström, Rasmus Schüller och Jesper Löfgren i stället för Besard Sabovic, Oliver Berg, Joel Asoro och Carlos Moros Gracia. Även Elias Andersson kliver in i stället för Pierre Neurath Bengrsson.

Även MFF gör ett par förändringar i sin elva gentemot mötet med . Bland annat startar Johan Dahlin i målet i stället för Ismael Diawara samt att Anders Christiansen och Sergio Pena kliver in i stället för Moustafa Zeidan och Joseph Ceesay.

MFF tog ledningen av bara farten. Efter dryga tio minuter spel höll sig Anders Christiansen framme på en retur - efter att Jacob Widell Zetterström räddat ett klackförsök från Isaac Kiese Thelin - och satte dit 1-0.

En dryg kvart senare fick MFF-straff efter en duell mellan Magnus Eriksson och Anders Christiansen, där den senare gick i gräset precis vid straffområdeskanten.

- En väldigt snäll straff. Jag är tveksam om det där ens blir frispark ute på planen, sa C More-experten Marcelo Fernandez i sändningen.

MFF-kaptenen brände dock den gyllene chansen från elva meter genom att skjuta över.

Ställningen var 1-0 till MFF i paus.

- Tuff kamp. Blandade prestationer, men i det stora hela ett ställningskrig, sa Djurgårdskaptenen Magnus Eriksson i paus.

Han gav sin syn på straffsituationen:

- Jag är otroligt färgad, men han faller väldigt, väldigt enkelt. Det kändes som att det var rättvist att det blev en miss. Det kändes som jag var utanför när jag började.

Christiansens om straffsituationen:

- Det var kontakt, men jag vet inte var det var kontakt.

Han fortsatte:

- Vi har inte vunnit än. Det är 45 minuter kvar. Jag är nöjd först när vi har en seger här.

Startelvor:

Djurgården: Widell Zetterström - Johansson, Löfgren, Danielson, Andersson - Eriksson, Schüller, Lucas Bergvall - Edvardsen, Bergström, Wikheim.

Malmö FF: Dahlin - Tinnerholm, Nielsen, Cornelius, Busanello - Larsson, Pena - Ali, Christiansen, Nanasi - Kiese Thelin.

Matchen sänds på C More och C More Fotboll med avsparkstid 16.00.