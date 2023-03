JUST NU: Hammarby mot final

Hamamrby och Piteå gör upp om en finalplats i svenska cupen. På lördagen vann Häcken sin semifinal Kristianstads DFF med 2-1.

Hammarby började bäst och tryckte på från start. Under inledningen hade Bajen också en frispark som gick i stolpen.

Piteå var dock inte ofarligt. I den nionde minuten fick Katrina Guillou ett jätteläge efter att Alice Carlsson slarvat. Piteåspelarens avslut gick dock utanför målramen.

Efter en kvart tog Hammarby ledningen. Sara Kanutte Fornes höll sig framme på en hörna och knoppade in 1-0.

Ställningen var 1-0 i paus.

- Jag tycker vi börjar starkt. Vi har mycket nollinnehav. Vi kanske inte skapar jättefarliga chanser, men vi gör en stark halvlek. Vi har fansen här och är sjukt taggade, sa Hammarbys Julia Roddar i C Mores sändning i halvtid.

En dryg kvart in i matchens andra akt kvitterade Hammarby efter att Anam Imo stormat fram och stött in bollen bakom Anna Tamminen.

I slutskedet av matchen hade Kyra Cooney-Cross ett tungt skott mot mål, men det blev inget avgörande under ordinarie tid. Matchen gick till förlängning.

Fem minuter in in förlängningen tog Hammarby ledningen på nytt efter att Simone Boye Sørensen knoppat in en inläggsfrispark.

Innan den första förlängningenskvarten var över gjorde Hammarby även 3-1 genom Matilda Vinberg.

Startelvor:

Hammarby: Tamminen - Carlsson, Boye, Ökvist - Engman, Cooney-Cross, Roddar, Andersson - Hasund, Fornes, Hamano.

Piteå: Leshnak Murphy - Carlsson, Ikidi, Löfqvist - Edlund, Andersson, Holm, Eriksson - Andersson, Imo, Guillou.

Matchen sänds på C More och Sportkanalen. Avspark var 13.00.