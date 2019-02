JUST NU: Holmberg på bänken - här är IFK Norrköpings elva mot Assyriska Turabdin

Kalle Holmberg gjorde två mål i IFK Norrköpings första match i svenska cupen mot IFK Värnamo. När nu Peking ställs mot Assyriska Turabdin i den andra omgången av turneringen så får anfallaren inleda på bänken, istället får Jordan Larsson och Simon Skrabb förtroende på topp.

Startelvor:

Assyriska Turabdin: Cakovic - Eek, Fritzson, Klänge, Isaiah Shaw, Kocadag, Ljung, Watson, Ekman, Bilanovic, Ishak

IFK Norrköping: Mitov Nilsson - Dagerstål, Larsen, Castegren - Smith, Blomqvist, Fransson, Haksabanovic, Thorarinsson - Larsson, Skrabb.

Norrköping ställs mot Assyriska Turabdin på bortaplan i svenska cupen. Matchen sänds på C More Fotboll och streamat på C More. Matchstart 19.00.