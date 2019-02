Startelvor:

Östersunds FK: Keita - Bergqvist, Sonko Sundberg, Pettersson - Aiesh, Tekie, Amin, Colkett, Weymans - Islamovic, Sellars.

Halmstads BK: Nilsson, Boakye, Johansson, Silfwer, Karim, Ahlstrand, Larsson, Petersson, Wiedesheim-Paul, Bengtsson, Westerberg.

Matchen börjar klockan 16.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.