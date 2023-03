JUST NU: Norrköping utökar mot Blåvitt - på väg vidare i cupen

IFK Göteborg tog under söndagen emot IFK Norrköping i den sista gruppspelsomgången i svenska cupen. Inför matchen hade Peking fyra poäng, Blåvitt tre och Gais tre, vilket gjorde att alla lag hade chans att gå vidare till kvartsfinal.

Norrköping skapade i början av första halvlek en fin möjlighet, då Arnor Sigurdsson gav Christoffer Nyman ett friläge. Nyman fick dock inte träff på bollen, som gick ut över kortsidan. Peking skulle samtidigt få fler lägen, och i den 37:e minuten satte Sigurdsson bollen i mål - efter en misslyckad rensning av Blåvitt-förvärvet Sebastian Hausner.

- Att göra den rensningen rakt ut är inte jättebra, säger C Mores expert Marcelo Fernandez.

ANNONS

- Försvarsspelet i Göteborg är under all kritik. Vad är det för rensning?, säger C Mores expert Astrit Ajdarevic i sändningen.

Strax före halvtid var det dags igen. Sigurdsson slog då en frispark, som Arnor Traustason sedan petade i mål till 2-0 för Norrköping. När domaren sedan blåste av för halvtid fick Blåvitt ta emot busvisslingar.

- Det känns bra med en 2-0-ledning. Det är en ganska jämn match med många dueller, mycket stryk, men det är skönt att ha en 2-0-ledning, säger Nyman till C More.

Blåvitts Hussein Carneil är i sin tur lite besviken i halvtid.

- Det är tungt att få ett mål bakåt sista minuten innan halvtid, det gäller att studsa tillbaka i andra, säger han till C More.

Startelvor:

IFK Göteborg: Benediktsson - Ohlsson, Hausner, Bångsbo, Wendt - Markovic, Svensson, Hagen, Carneil - Berg, Abdullahi.

ANNONS

IFK Norrköping: Jansson - Eid, Lund, Ssewankambo, Baggesen - Traustason, Ortmark - Vito, Sigurdsson, Lind - Nyman.

IFK Göteborg-IFK Norrköping sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.