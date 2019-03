JUST NU: Obasi från start i cupsemifinalen

AIK tar i kväll emot AFC Eskilstuna i semifinal i svenska cupen på Friends Arena. AIK besegrade i kvartsfinalen Öster med 4-2 efter förlängning, medan AFC slog ut Halmstads BK med 1-0 efter sent mål i förlängningen på Tunavallen.

Rikard Norling väljer i kväll att låta Chinedu Obasi, som blev hjälte med två mål mot Öster i kvartsfinalen, spela från start ihop med Henok Goitom i lagets anfall. Vidare tar även Tarik Elyounoussi en plats på mittfältet i stället för Anton Saletros. I backlinjen går även Panos Dimitriadis in i stället för Magnar Ødegaard, som startade senast.

Startelvor:

AIK: Linnér - Granli, Karlsson, Dimitriadis - Sundgren, Larsson, Adu, Elyounoussi, Lindkvist - Obasi, Goitom.

AFC Eskilstuna: Kommer inom kort.

Matchen börjar klockan 18.15 och sänds på TV12, C More Fotboll och streamat på C More.