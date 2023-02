JUST NU: Ohlsson in i elvan - så startar IFK Göteborg och Gais

Ett glödhett Göteborgsderby står för dörren i svenska cupen, ärkerivalerna IFK Göteborg och Gais möts i gruppspelet. Blåvitt vann sin premiär mot Utsikten med 3-2 samtidigt som Gais föll med 1-0 mot IFK Norrköping.

När IFK Göteborg släppte sin elva stod det klart att tränare Mikael Stahre gör två ändringar i elvan gentemot premiären mot Utsikten. Adam Ingo Benediktsson startar i skadade Pontus Dahlbergs frånvaro och Sebastian Ohlsson kliver på högerbacksplatsen i stället för Emil Salomonsson.

Startelvor:

Gais: Krasniqi - Wängberg, Norén, Beckman, Binaku - Lundgren, Åberg, Julius Lindberg - Friday, Ahl Holmström, Celik.

ANNONS

IFK Göteborg: Ingi Benediktsson - Ohlsson, Carlén, Bångsbo, Wendt - Hagen, Svensson - Markovic, Carneil, Norlin - Abdullahi.

Matchen mellan IFK Göteborg och Gais i svenska cupen sänds på C More och C More Fotboll med avsparkstid 13.00, söndag.