MFF utslaget ur cupen - trots seger mot Falkenberg

Både Malmö FF och Falkenbergs FF visste hur svårt det skulle bli. Något av lagen var tvunget att vinna samtidigt som Öster skulle förlora mot redan utslagna Degerfors, och till det även få det rätt med målskillnaden. Annars skulle Öster ta sig vidare från svenska cupens grupp tre.

Falkenberg var dessutom rejält skadedrabbat. På bänken hade de bara fem spelare, varav tre utespelare som aldrig spelat en ligamatch på seniornivå och den fjärde spelaren fick totalt 36 minuter i superettan förra året. Bland de frånvarande var bland annat Carl Johansson, Mahmut Özen, Dominic Chatto, Christoffer Carlsson, Robin Östlind, och Karl Söderström.

Matchen inleddes för lagen med beskedet att Öster nästan direkt tagit ledningen mot Degerfors. Falkenberg var långt ifrån ofarliga i första halvlek, men Malmö hade klart mest. De gjorde 1-0 tidigt via en styrning av Marcus Antonsson, och sent i halvleken fick Anders Christiansen stå fri utanför Falkenbergs straffområde. Resultatet blev ett distansskott nära krysset och 2-0.



- Det var mycket tid så det var bara att sätta in den bakom målvakten, sa Christiansen till C More om målet.



- Och vi har mycket boll och långa possession. Det blir mycket spring för dem.

Samtidigt fyllde rapporterna på från Degerfors, där Öster i andra halvlek hade gått upp i en 3-0-ledning. Det gjorde att andra halvlek mellan MFF och FFF var mer av akademisk karaktär.

MFF tryckte på med fler målchanser, bland annat hade Antonsson ett friläge som Hampus Nilsson räddade, men andra halvlek blev mållös och både MFF och FFF är därmed utslagna ur cupen, då Öster vann sin match.



Malmö FF: Dahlin - Nielsen, R.Bengtsson, Safari (69') - Vindheim, Christiansen (83'), Bachirou, Gall (61'), Traustason - Antonsson, Strandberg

Inhoppare: Rieks (61'), Lewicki (69'), Rakip (83')

Falkenberg: H.Nilsson - P.Karlsson, T.Karlsson, Brink Joza, J.Ericsson - A.Wede, Mathisen, Björkengren, Lassagård - Peter, Sylisufaj