JUST NU: Paulinho från start i cupfinalen - så startar lagen

Paulinho saknades när Häcken spelade derby mot IFK Göteborg och efter matchen talade det mesta för att stjärnan inte skulle vara redo för spel i cupfinalen mot AFC.

Men när elvorna presenterades stod det klart att anfallsstjärnan bildar tremannaanfall tillsammans med Alexander Jeremejeff och Ahmed Yasin.

Lagens startelvor:

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Toivio, Lindgren, Andersson - Friberg, Irandust, Falsetas - Yasin, Jeremejeff, Paulinho.

AFC Eskilstuna: Söderberg - Michel, Björkman, Leon - Kojic, Rashkaj, Bobko, Hodzic - Jarl, Nnamani, Ali.

