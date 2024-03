JUST NU: Pittas utökar för AIK - efter läcker Salétros-dribbling

Mjällby AIF tog under lördagseftermiddagen emot AIK på Strandvallen i kvartsfinal i svenska cupen. Mjällby vann sin grupp före Hammarby IF, medan AIK gick vidare före Kalmar FF i gruppspelet.

AIK, med nyförvärvet Ismaila Coulibaly från start, fick en drömstart - efter en lång inspark från Kristoffer Nordfeldt. Mjällby-backen Colin Rösler gick upp och nickade bollen, men på misslyckat vis, då kulan gick fram till Rui Modesto, som placerade in 1-0.

- Ett misslyckat ingripande från Rösler. Han kom helt fel och gav det läget, sa TV4 Play-experten Erik Edman i sändningen.

Kort efter det fick AIK fira igen, då Omar Faraj satte 2-0. Mjällby hotade samtidigt också, då och då, och strax före halvtid var det nära med ett avslut tätt över mål.

Mjällby fick därefter till slut utdelning, då Alexander Johansson var kylig från straffpunkten till reducering till 1-2 på Strandvallen. Straffen kom till efter att Elliot Stroud fallit i en duell med Mads Thychosen i straffområdet.

- Thychosen kom in med kroppen. Det känns som att Elliot Stroud lade sig väldigt enkelt, men man tar en risk som ytterback om man går in med kroppen som Thychosen gjorde, sa Edman i sändningen.

- Första minuterna var inte så bra, då de fick ha mycket boll och vi försökte bara kontra. Sedan fick vi in 1-0, kom in i momentum och gjorde 2-0 ganska snabbt. Det var skönt att få in två mål tidigt, men sedan tycker jag att vi slarvade, speciellt innan första halvlek tog slut. Vi gav dem en straff i onödan, och därmed blev det 2-1, sa Omar Faraj till TV4 Play i paus.

Alexander Johansson:

- Jag tycker vi hade ganska mycket boll, och de hade inte så många farliga målchanser. Deras två mål var deras första två skott på mål. Det är sjukt att säga när man ligger under, men jag tycker att vi har ganska bra koll med mycket bollinnehav. Nu ska vi bara vaska fram lite chanser, sa målskytten i halvtid.

I mitten av andra halvlek utökade AIK igen, då Anton Salétros stod för en läcker dribbling ute på kanten och sedan spelade fram Ioannis Pittas till 3-1.

- Makalöst vacker tvåfotsfint av Salétros, sa Edman och fortsatte:

- Jag fick lite vibbar av Michael Laudrup, otrolig tvåfotsdribbling.

Startelvor:

Mjällby AIF: Törnqvist - Wikström, Rösler, Pettersson - Ståhl, Gustavsson, Stroud, Jagne, Johansson - Røjkjær, Bergström.

AIK: Nordfeldt - Thychosen, Papagiannopoulos, Tiedemann Hansen, Björnström - Modesto, Salétros, Coulibaly, Celina - Faraj, Pittas.

