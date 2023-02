JUST NU: Rieks av skadad i comebacken

Malmö FF vann sin cuppremiär mot Skövde AIK med 2-0. I den andra cupomgången väntar division 2-laget IFK Luleå, som senast föll med 2-0 mot Degerfors.

När MFF presenterade sin elva stod det klart att tränare Henrik Rydström gör ett par ändringar gentemot premiären. Bland annat utgår Anton Tinnerholm (sitter på bänken) samt att Hugo Larsson och Moustafa Zeidan (båda har haft skadebekymmer senaste veckan) inte finns med i truppen. Noterbart är även att kaptenen Anders Christansen inleder på bänken. I stället startar bland andra Sören Rieks, som är tillbaka från skada, Emmanuel Lomotey och Patriot Sejdiu.

Inledningen av matchen var trevande och inget av lagen skapade några heta chanser.

IFK Luleå var samlat i sitt försvarsspel och släppte till väldigt få chanser. Efter dryga 25 minuters spel gick Sergio Pena på skott utifrån och det vållade vissa bekymmer för hemmakeepern.

- Helt rätt av Pena att ta de avsluten. Det kan flera MFF-spelare göra, för att bryta upp Luleås försvarsspel, sa C Mores expertkommentator Marcelo Fernandez.

Efter dryga halvtimmens spel hade Isaac Kiese Thelin en giftig nick på en hörna, men den slank precis utanför stolpen. Därefter hade Sebastian Nanasi ett läge inne i straffområdet, men Rasmus Juhani Aspholm svarade för ytterligare en parad.

Det hettade till rejält efter 34 minuters spel. William Olausson satte in en glidtackling på Sören Rieks och dansken vände och vred på sig i smärtor efter smällen. Ett mindre gruff uppstod samtidigt som medicinsk personal sprang in på planen för att ge dansken behandling. Comebackande Rieks haltade sedan av planen i smärtor och byttes ut. Hugo Bolin byttes in.

- Den där tog riktigt illa på Rieks, sa C Mores kommentator Adam Pinthorp.

Ställningen var 0-0 i paus.

Till den andra halvleken bytte tränare Rydström in Taha Ali och Anders Christiansen i stället för Busanello och Emmanuel Lomotey.

MFF hade övertaget i den andra halvleken, men bortalaget i Norrbotten hade svårt att komma till riktigt heta målchanser.

Med en kvart kvar fick inbvytte Hugo Bolin ett jätteläge, men Rasmus Juhani Aspholm svarade för en ny jätteparad.

- En alldeles fenomenal räddning, sa Fernandez.

Startelvor:

IFK Luleå: Juhani Aspholm - Osvarsson, Olausson, Linderoth , Johansson Inga, Richards, Vleugels, Fonseca dos Santos, Johnson, H. Drugge, Oliveira Frazao Correia.

Malmö FF: Diawara - Ceesay, Cornelius, Nielsen, Busanello - Lomotey, Pena - Sejdiu, Nanasi, Rieks - Kiese Thelin.

Matchen mellan IFK Luleå och Malmö FF ser du på C More och Sportkanalen med avsparkstid 18.30.