JUST NU: Så startar AIK mot ÖFK

AIK är under press i svenska cupen efter att "bara" ha kryssat i premiären mot Västerås SK. I den andra cupomgången står Östersunds FK för motståndet. Ett ÖFK som förlorade sin första cupmatch mot Varbergs Bois.

När startelvorna presenterades stod det klart att Andreas Brännström gör ett par ändringar i sin elva gentemot 1-1-mötet med VSK. Bland annat startar Viktor Fischer, Alexander Milosevic och Jimmy Durmaz i stället för Sotirios Papagiannopoulos, Jesper Ceesay och Omar Faraj.

Startelvor:

Östersunds FK: Mills - Ghanoum, Novak, Mazur, Adjoumani - Sunyan, Pinhero da Silva - Weilid, Österholm, Amatkarijo - Stolt.

ANNONS

AIK: Nordfeldt - Tihi, Milosevic, Haliti - Modesto, Thill, Hussein, J. Durmaz, Otieno - Fischer,, Guidetti.

Matchen mellan ÖFK och AIK i svenska cupen sänds på C More och C More Fotboll med avsparkstid 15.15.