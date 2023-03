JUST NU: Så startar Djurgården och MFF

Djurgården och Malmö FF ställs mot varandra i en cupkvartsfinal på Tele2 Arena.

När startelvorna släpptes stod det klart att Stockholmslaget, som föll mot Lech Poznan i Europa Conference League i veckan, gör flera förändringar i sin elva. Bland annat startar supertalangen Lucas Bergvall, Jacob Bergström, Rasmus Schüller och Jesper Löfgren i stället för Besard Sabovic, Oliver Berg, Joel Asoro och Carlos Moros Gracia. Även Elias Andersson kliver in i stället för Pierre Neurath Bengrsson.

Även MFF gör ett par förändringar i sin elva gentemot mötet med . Bland annat startar Johan Dahlin i målet i stället för Ismael Diawara samt att Anders Christiansen och Sergio Pena kliver in i stället för Moustafa Zeidan och Joseph Ceesay.

Startelvor:

Djurgården: Widell Zetterström - Johansson, Löfgren, Danielson, Andersson - Eriksson, Schüller, Lucas Bergvall - Edvardsen, Bergström, Wikheim.

Malmö FF: Dahlin - Tinnerholm, Nielsen, Cornelius, Busanello - Larsson, Pena - Ali, Christiansen, Nanasi - Kiese Thelin.

Matchen sänds på C More och C More Fotboll med avsparkstid 16.00.