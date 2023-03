JUST NU: Så startar Häcken och Djurgården

På lördagen avgjordes första cupsemifinalen och där drog Mjällby längsta strået i mötet med Hammarby.

Nu ska Blekingelaget få sitt finalmotstånd. På söndagen drabbar Häcken och Djurgården samman i den andra semifinalen och matchen spelas på Bravida Arena.

När startelvorna presenterades stod det klart att Djurgården, som saknar Oliver Berg, gör ett par ändringar i sin elva gentemot hur laget ställde upp i Europa Conference League-åttondelsfinalen mot Lech Poznan i torsdags. Bland annat startar Victor Edvardsen (avstängd i returmötet med Lech Poznan), Pierre Neurath Bengtsson och Besard Sabovic i stället för Elias Andersson, Hampus Finndell och Joel Asoro.

ANNONS

I Häcken är Mikkel Rygaard tillbaka i startelvan efter ha bänkats till förmån för Amane Romeo i cupkvartsfinalen mot IFK Norrköping. Värt att notera i Hisingslaget är att nyförvärvet Simon Sandberg är med på bänken och kan göra debut för sin nygamla klubb.

Startelvorna:

Häcken: Abrahamsson - Fridriksson, Hovland, Hammar, Lund - Rygaard, Samuel Gustafson, Simon Gustafson - Sadiq, Traoré, Olden Larsen.

Djurgården: Widell Zetterström - Johansson, Löfgren, Danielson, Neurath Bengtsson - Sabovic, Schüller, Eriksson - Radetinac, Edvardsen, Wikheim.

Matchen mellan Häcken och Djurgården sänds på C More Fotboll och C More med avspark 15.00. Studiostart: 14.30.