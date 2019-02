JUST NU: Skrabb spräcker nollan i Elmiahallen

Kalle Holmberg gjorde två mål i IFK Norrköpings första match i svenska cupen mot IFK Värnamo. När nu Peking ställs mot Assyriska Turabdin i den andra omgången av turneringen så får anfallaren inleda på bänken, istället får Jordan Larsson och Simon Skrabb förtroende på topp. I truppen saknas bland annat Christoffer Nyman och nyförvärvet Kevin Alvarez, som blev klar för klubben i dag.

IFK Norrköping skapade de bästa möjlighterna inledningsvis, även om de fullkaratiga chanserna uteblev. Efter dryga tio minuter fick Ian Smith avslutningsläge lite utanför straffområdet. Wingbacken testade avslut, men fick till sin besvikelse se bollen gå tätt utanför stolpen.

Efter en halvtimme lyckades IFK Norrköping spräcka nollan I Elmiahallen. Alexander Fransson slog en smörpass till Simon Skrabb I djuplet och finländaren höll sig kylig och gjorde 1-0.



Startelvor:

Assyriska Turabdin: Cakovic - Eek, Fritzson, Klänge, Isaiah Shaw, Kocadag, Ljung, Watson, Ekman, Bilanovic, Ishak

IFK Norrköping: Mitov Nilsson - Dagerstål, Larsen, Castegren - Smith, Blomqvist, Fransson, Haksabanovic, Thorarinsson - Larsson, Skrabb.

Norrköping ställs mot Assyriska Turabdin på bortaplan i svenska cupen. Matchen sänds på C More Fotboll och streamat på C More.