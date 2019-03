JUST NU: Ylätupa med i elvan - Elyounoussi bänkad i cupkvartsfinalen

Öster tog sig överraskande vidare till kvartsfinal i svenska cupen efter att bland annat ha slagit ut Malmö FF i gruppspelet. I kvartsfinalen ställs Smålandsgänget hemma mot AIK, som tog sig vidare efter att Henok Goitom avgjorde med ett sent mål hemma mot Örgryte i den sista gruppspelsmatchen.

AIK-tränaren Rikard Norling valde i kväll att starta med finländaren Saku Ylätupa, medan bland annat Tarik Elyounoussi och Chinedu Obasi fick börja på bänken.

Lagens startelvor:

Öster: Andersson, M. Karlsson, Lundgren, S. Karlsson, Johansson, Johannesson, Silverholt, Kapcevic, Ljungberg, Andreasson, Örnblom.

AIK: Linnér - Granli, Karlsson, Ödegaard - Sundgren, Larsson, Adu, Saletros, Lindkvist - Ylätupa, Goitom.

Du ser mötet på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 16:00.