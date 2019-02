Kacaniklic kan debutera - men sjukdom stoppar flera Bajen-spelare

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Alexander Kacaniklic är Hammarbys mest namnstarka nyförvärv inför årets säsong och på söndag kan han få debutera för sin nya klubb.

Mittfältaren är en av de spelare som reser med Hammarby ner till Skåne för mötet med Eskilsminne i svenska cupen. Däremot får Bajen klara sig utan flera spelare, som till exempel Simon Sandberg, Dennis Widgren, David Fällan och Darijan Bojanic.

"Sjukdom har härjat Bajen-truppen under veckan", skriver Hammarby som en förklaring till att flera spelare saknas.

Du ser söndagens möte mellan Eskilsminne och Hammarby på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 15:00.

Hammarbys trupp mot Eskilsminne:

Kossounou Odilon, Imad Khalili, Jeppe Andersen, Sander Svendsen, Vladimir Rodic, Mads Fenger, Tim Söderström, Leo Bengtsson, Muamer Tankovic, Davor Blazevic, Gianluca Curci, Nikola Djurdjic, Mats Solheim, Alexander Kacaniklic. André Alsanati. Alex Douglas. Olle Edlund, Kevin Jarrett