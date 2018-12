Klart: Göteborgsderby i svenska cupen - se hela lottningen här

Svenska cupen på herrsidan:

Grupp 1:

AIK

Örgryte

Norrby IF

Jönköpings Södra IF

Grupp 2:

IFK Norrköping

AFC Eskilstuna

IFK Värnamo

Assyriska Turabdin IK

Grupp 3:

Malmö FF

Falkenbergs FF

Degerfors IF

Östers IF

Grupp 4:

Hammarby

Dalkurd FF

Eskilsminne

Varbergs Bois FC

Grupp 5:

BK Häcken

IF Brommapojkarna

FC Rosengård

IK Brage

Grupp 6:

Östersunds FK

IK Sirius

Karlstad BK

Halmstads BK

Grupp 7:

Djurgården

IF Elfsborg

Hässleholms IF

IK Frej Täby

Grupp 8:

Örebro SK

IFK Göteborg

Gais

Nyköpings BIS

Svenska cupen på damsidan:

Grupp 1:

Kopparbergs/Göteborg FC

Linköpings FC

Jitex Mölndal BK

Växjö DFF

Grupp 2:

FC Rosengård

Limhamn Bunkeflo

IFK Kalmar

Kristianstads DFF

Grupp 3:

Piteå IF DFF

Ljusdals IF

Hammarby IF FF

AIK

Grupp 4:

Eskilstuna United DFF

IK Uppsala Fotboll

Djurgårdens IF FF

KIF Örebro DFF