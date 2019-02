Klart: Häckens anfallsförvärv spelklar - kan debutera på söndag

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

I förra veckan kom rapporter om att Häckens anfallsförvärv Kwame Kizito, 22, möjligen skulle missa hela svenska cupens slutspel på grund av att alla pappersexercis inte var klar.

- Det är gränsfall, sa klubbens sportchef Sonny Karlsson till GP då.

Men nu meddelar Hisingenklubben att anfallaren är spelklar och därmed uttagningsbar till Häckens möte med Rosengård på söndag.

I måndags gjorde Kizito sitt första framträdande för Häcken i en träningsmatch mot Elfsborg och på söndag kan han alltså få tävlingsdebutera för sin nya klubb.

- Kwame fick en perfekt start med Christian (Lundström) på GPA medan vi var på läger i Sydafrika. Det var ett tag sedan han spelade match men han klarade, tack vare bra träning senaste veckorna, hela 80 minuter. I matchen mot Elfsborg var han ofta spelbar, höll sig i den position vi önskar att vår 9:a gör och sökte kombinationer i rätt läge. Han behöver mer tid och det har vi att ge honom, säger Häcken-tränaren Andreas Alm i en kommentar.

