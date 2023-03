Klart: Mjällby och Hammarby får hemmaplansfördel i cupfinalerna

Mjällby AIF slog under lördagen ut Hammarby IF med 1-0 på Strandvallen och blev därmed klart för final i svenska cupen. BK Häcken vann i sin tur mot Djurgårdens IF med 3-0 under söndagen på Hisingen, och gör därmed Blekinge-laget sällskap i finalen den 18 maj.

Nu står det klart att finalen spelas på Mjällbys hemmaarena Strandvallen - efter lottning.

På damsidan slog BK Häcken ut Kristianstads DFF med 2-1 i semifinal, medan Hammarby slog Piteå med 4-1 i den andra semifinalen. Efter lottning står det klart att Hammarby får spela på hemmaplan i finalen den 18 maj i år.