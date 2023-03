Klart: Så blir semifinalerna i svenska cupen

Under måndagen lottades semifinalerna i svenska cupen. Sedan tidigare stod det klart att BK Häcken och Hammarby hade högst poäng och bäst målskillnad i gruppspelet och kommer därmed att ha hemmaplansfördel och kan därför inte lottas mot varandra.

Kvar fanns då Kristianstad DFF och Piteå.

Nu står det också klart vilka som kommer att ställas mot vilka. För Hammarbys del blir det Piteå som kommer ner för att gästa på Hammarby IP. För BK Häckens del blir det då Kristianstads DFF som kommer till Hisingen.

- Utifrån arbetssättet och principen är det två liknande matcher. Det kommer att bli tajt och är omöjligt att förutspå. Oavsett vilken match man kommer att se så kommer det att bli två bra matcher, säger U23-förbundskaptenen Martin Qvarmans Möller i sändningen.

Jonna Andersson:

- Vi satsade på att bli bästa etta och få en hemmaplansfördel, det var vårt mål, sade Jonna Andersson till Fotbollskanalen efter matchen mot Eskilstuna United.

Vad betyder det att ha fansen på plats?

- Jättemycket. Jag tror att de hade rest med även om det var bortaplan men det gör sjukt mycket att vara här hemma. Det är en trygghet för oss. Att få spela här gör lite extra, säger Jonna Andersson till Fotbollskanalen.

Hammarby blev bästa etta med 13 gjorda mål och noll insläppta. Samtliga lag förutom Piteå tog nio poäng i gruppen efter att ha vunnit alla sina matcher, Piteå spelade oavgjort mot Djurgården och landade till slut på sju poäng.

Matcherna spelas under kommande helg och sänds på C More.