KLART: Så kan lagen lottas mot varandra i svenska cupen

Klockan 12.00 under tisdagen är det dags för lottning av svenska cupens gruppspel. Både på dam- och herrsidan. Lottningen sänds på Fotbollskanalen och TV4 Play.

Efter Malmö FF:s förlängningsrysare mot Torslanda IK i helgen, då MFF till slut vann, är det nu spikat hur upplägget ser ut på herrsidan. Grupperna är klara till hälften, styrt av hur allsvenskan slutade i år och i och med MFF:s avancemang är mästarlaget en del av grupp 1. Där ställs man mot Västerås, som slutade sist i allsvenskan.

Utöver årets allsvenska lag, som alla gick vidare och därmed redan fördelats in i grupperna (se nedan), ska 16 lag lottas in i någon av de åtta grupperna. Det är 14 lag från superettan samt FC Stockholm och Karlbergs BK från ettan. De två sistnämnda lagen kan inte lottas in i samma grupp.

Grupperna just nu:

Grupp 1: Malmö FF, Västerås SK.

Grupp 2: Hammarby, Kalmar FF.

Grupp 3: AIK, IFK Värnamo.

Grupp 4: Djurgården, IFK Göteborg.

Grupp 5: Mjällby, Halmstads BK.

Grupp 6: Gais, IFK Norrköping.

Grupp 7: Elfsborg, Brommapojkarna.

Grupp 8: Häcken, Sirius.

Lagen som ska lottas in: Örebro SK, Trelleborgs FF, FC Stockholm, Skövde AIK, Helsingborgs IF, Degerfors, Sandvikens IF, Karlbergs BK, Östers IF, Örgryte IS, Utsikten, Varbergs Bois, Gefle IF, IK Brage, IK Oddevold, Landskrona Bois.

Fri lottning gäller, bortsett det faktum att ettan-lagen FC Stockholm och Karlbergs BK alltså inte kan bli en del av samma grupp.

Gruppspelet startar helgen den 15/16 februari nästa år.

På damsidan finns det fyra grupper och nytt för den här gången är att lottningen inte styrs av geografi. De åtta bästa lagen i allsvenskan 2024 har fördelats in i grupperna utifrån hur serietabellen slutade och nu ska ytterligare åtta lag lottas in.

Grupperna just nu:

Grupp 1: Rosengård, Växjö DFF.

Grupp 2: Häcken, Djurgården.

Grupp 3: Hammarby, Piteå IF.

Grupp 4: Kristianstads DFF, IFK Norrköping.

Lagen som ska lottas in: Kif Örebro, Vittsjö, Umeå IK, AIK, Alingsås IF, Brommapojkarna, Linköping FC, Malmö FF.

Fri lottning gäller, bortsett det faktum att elitettan-lagen Umeå, AIK och Alingsås inte kan lottas in i samma grupp.

Gruppspelet inleds helgen den 1/2 mars nästa år.

Lottningen sänds på Fotbollskanalen och TV4 Play klockan 12.00 under tisdagen.