Klart: Så lottades svenska cupen

Omgång 2 av svenska cupen är lottad, den omgång där klubbarna i superettan och allsvenskan kliver in i turneringen.

Omgången spelas 18-19 augusti och då ställs bland annat AIK mot Rågsveds IF medan Malmö FF får möta Onsala BK. Regerande cupmästaren Hammarby ställs borta mot Hudiksvall Förenade FF.

Så lottades omgång 2 i svenska cupen:

Sandvikens IF – Örebro

Umeå FC – GIF Sundsvall

IF Brommapojkarna – Östersund

Sollentuna FK – Västerås SK FK

Värmbols FC – IFK Norrköping FK

Rågsveds IF – AIK

Hudiksvall Förenade FF – Hammarby

Karlslunds IF FK – Djurgården

IF Sylvia – Athletic Eskilstuna

Täby FK – IK Sirius FK



Stockholm Internazionale – IF ElfsborgYtterhogdals IK – VasalundIFK Lidingö FK – Akropolis IFSkiljebo SK – Jönköpings Södra IFIK Sleipner – Degerfors IFArameisk-Syrianska IF – IK BrageHvetlanda GIF – Varbergs BoIS FCIF Viken – Landskrona BoISUtsikten – BK HäckenVänersborgs IF – GAISLunds BK – Kalmar FFMjölby AI FF – Örgryte IS FotbollEskilsminne IF – Helsingborgs IFFC Rosengård 1917 – Trelleborgs FFUllareds IK – IFK VärnamoRäppe GoIF – HalmstadÖsterlen FF – IFK GöteborgÄngelholms FF – Norrby IFQviding FIF – Mjällby AIFOnsala BK – Malmö FFIK Oddevold – Falkenbergs FFHusqvarna FF – Östers IF