Klart: Så spelas cupslutspelet

Svenska cupen-slutspelet är lottat, där det framöver väntar flera heta möten i första slutspelsrundan. IF Brommapojkarna mot Halmstads BK, Mjällby AIF mot AIK, Djurgårdens IF mot Degerfors IF och Malmö FF mot IFK Norrköping.

Nu står det även klart vilka dagar och tider, som matcherna spelas framöver. Både vad gäller kvartsfinalerna - och de kommande semifinalerna i turneringen.

Kvartsfinaler:

9 mars, lördag, 13.00: Brommapojkarna-Halmstad

9 mars, lördag, 16.00: Mjällby-AIK

10 mars, söndag, 13.00: Djurgården-Degerfors

10 mars, söndag, 16.00: Malmö-Norrköping

Semifinaler:

16 mars, lördag, 15.00: BP/Halmstad-Malmö/Norrköping

17 mars, söndag, 15.00 AIK/Mjällby-Djurgården/Degerfors

Alla matcher från svenska cupen sänds på TV4 Play.