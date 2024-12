Klart: Svenska cupen-gruppspelet lottat på damsidan

LÄS ÄVEN: Svenska cupen-gruppspelet lottat på herrsidan.

Piteå IF DFF besegrade BK Häcken FF i finalen av svenska cupen i våras, och blev således svenska cupmästare 2024. Om några månader inleds 2025 års gruppspel, och på tisdagen ägde lottningen rum.

- Det kommer bli tufft för Piteå att försvara den här titeln, säger Fotbollskanalens Ella Lindvall i sändningen.

Nu står det klart vilka som möter varandra i gruppspelet nästa år, som drar igång helgen den 1/2 mars.

I grupp 1 kommer ett Malmö-derby äga rum, då Rosengård ställs mot damallsvenska nykomlingarna Malmö FF.

- Det är superroligt. Både MFF- och Rosengård-spelare har sagt att detta kan bli jättebra för Malmö-fotbollen, säger Fotbollskanalens Ella Lindvall i sändningen och fortsätter:

Annons

- Otroligt spännande att se hur MFF mäter sig med Rosengård. Nu får vi se om det blir ett maktskifte som det pratas om.

Det finns fyra grupper, och nytt för den här gången är att lottningen inte styrdes av geografi. De åtta bästa lagen i allsvenskan 2024 har fördelades in i grupperna utifrån hur serietabellen slutade sedan innan.

Elitettan-lagen Umeå, Malmö och Alingsås kunde inte lottas i samma grupp sedan tidigare.

Grupp 1: Rosengård, Växjö DFF, Linköping FC, Malmö FF.

Grupp 2: Häcken, Djurgården, Umeå IK, Vittsjö GIK.

Grupp 3: Hammarby, Piteå IF, Alingsås IF FF, IF Brommapojkarna.

Grupp 4: Kristianstads DFF, IFK Norrköping, AIK, KIF Örebro DFF.