Klart: Svenska cupen-gruppspelet lottat på herrsidan

LÄS ÄVEN: Svenska cupen-gruppspelet lottat på damsidan.

Malmö FF slog Djurgårdens IF på straffar i våras, och blev därmed svensk cupmästare 2024. Om några månader inleds nästa års gruppspel, och under tisdagen ägde lottningen rum.

Nu står det klart vilka lag som möter varandra i gruppspelet nästa år. Sedan tidigare var alla allsvenska lag 2024 fördelade i grupper som hat styrts av hur allsvenskan slutade i år. Ettan Malmö är i samma grupp som 16:e-placerade VSK, tvåan Hammarby mot 15:e-placerade Kalmar FF, och så vidare.

I grupp fyra ställs Djurgården mot IFK Göteborg i vad som får kallas ett stormöte, samtidigt som Oddevold är med. I grupp 2 ställs den förre AIK-tränaren Rikard Norling, som tränare Stockholm Internazionale, mot Hammarby.

- En spännande grupp med Djurgården och IFK Göteborg, där även Oddevold går in. Utsikten kan ställa till det mot Malmö och Västerås. Spännande möten väntar, sa Olof Lundh i Fotbollskanalens sändning.

- En krydda med Rikard Norling, de har ju gjort det bra i cupen. Kul att de får möta Hammarby, det blir ju en Stockholms-match, fortsatte Lundh.

Om grupp 3 sa Lundh:

- AIK känns som en tydlig favorit, med Degerfors som en tydlig utmanare.

Om Djurgårdens chanser i grupp 4 säger Lundh:

- Det är upplagt för Djurgården. Blåvitt går ju igenom någon någon slags omstöpning. Ett jätteläge att ta sig vidare till kvartsfinal och hålla Europa-drömmen vid liv, sa Olof Lundh i Fotbollskanalens sändnig.

Ettan-klubbarna FC Stockholm och Karlbergs BK kunde inte lottas i samma grupp sedan tidigare.

Gruppspelet startar helgen den 15/16 februari nästa år.

Grupp 1: Malmö FF, Västerås SK, Utsiktens BK, Skövde AIK.

Grupp 2: Hammarby, Kalmar FF, Varbergs Bois, Stockholm Internazionale.

Grupp 3: AIK, IFK Värnamo, Trelleborgs FF, Degerfors IF.

Grupp 4: Djurgården, IFK Göteborg IK Oddevold, Sandvikens IF.

Grupp 5: Mjällby, Halmstads BK, Gefle IF FF, Landskrona Bois.

Grupp 6: Gais, IFK Norrköping, Karlbergs BK, Örebro SK.

Grupp 7: Elfsborg, Brommapojkarna, IK Brage, Örgryte IS.

Grupp 8: Häcken, Sirius, Östers IF, Helsingborgs IF.