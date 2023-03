Klart: Vändningen - cupkvartsfinaler flyttas

Svenska cupens kvartsfinaler lottades under måndagen, och lite senare kom speldagarna ut. Där och då var beskedet att Hammarby IF möter AIK hemma på söndag på Tele2 Arena, medan Djurgårdens IF ställs mot Malmö FF på måndag på Tele2 Arena.

Under tisdagen rasade Djurgårdens sportchef Bosse Andersson gällande speldatumet, då Stockholmslaget ställs mot Lech Poznan på torsdag borta i Europa Conference League-slutspelet, samt mot det polska laget på torsdag i nästa vecka i ett returmöte på Tele2 Arena - bara ett par dagar efter kvartsfinalen. Djurgården lämnade därmed in en framställan till Svenska Fotbollförbundet om att flytta matchen till söndag. MFF uttryckte sig också kritiskt till valet av speldag med klubbens supportrar i åtanke.

ANNONS

Nu står det klart - efter beslut av Svenska Fotbollförbundets tävlingskommitté - att Djurgårdens möte med MFF flyttas och spelas på söndag, den 12 mars klockan 16.00, medan Hammarbys möte med AIK spelas på måndag, den 13 mars. Ännu är inte en avsparkstid satt för Stockholmsderbyt.

- Det här var väl ganska väntat. Det blev fel. Det var bara att göra om och göra rätt. Det är klart att vi ska spela söndag, säger en belåten Bosse Andersson, sportchef i Djurgården, till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Det fanns ju inget annat än att fatta det här beslutet. Jag sitter här med Lech Poznan nere i Polen och de bara skrattar åt det, att vi skulle ha spelat på måndag. Spelar man på torsdagar i Europa spelar man nästa match på söndagen. Det gäller i Polen och det ska gälla i Sverige.

- Framtiden får utvisa hur viktigt det här blir för oss. Men viktigt? Ja. Det här ger oss bättre förutsättningar.

ANNONS

Tävlingskommittén kommenterar sitt beslut på följande vis:

"TK konstaterar inledningsvis att det finns en överenskommelse mellan bl.a. berörda föreningar och Polismyndigheten om att Stockholmsderbyn ska spelas på söndagar utifrån flertalet parametrar, såsom t.ex. eventuella ordningsstörningar och påverkan på kollektivtrafiken. TK konstaterar även att det finns en praxis inom Svensk Elitfotboll (SEF) gällande speldagar om en förening kvalificerat sig till spel i Europa. För det fall en förening kvalificerar sig till UECL och föreningen spelar matcher två efterföljande torsdagar är praxis att deras match i exempelvis Allsvenskan ska spelas på söndagen däremellan", står det i beslutet.

"Efter genomgång av samtliga handlingar i ärendet konstaterar TK att det är en exceptionell situation som har uppstått i detta fall. Att ett lag inom svensk fotboll kvalificerar sig för åttondelsfinal i UECL-slutspelet och därmed spelar Europaspel under våren innebär enligt TK att det kan finnas skäl att göra undantag från den gängse överenskommelse som finns sedan tidigare om att Stockholmsderbyn ska spelas på söndagar. Detta för att den förening som spelar i UECL ska få så bra sportsliga förutsättningar som möjligt vid för vidare avancemang i Europa vilket TK anser kan komma att gynna svensk fotboll i stort".

ANNONS

AIK, Hammarby och polisen ville helst att Stockholmsderbyt skulle spelas på söndag, men nu blir det alltså i stället derbymatch på måndag på Tele2 Arena.