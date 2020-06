Kvartsfinaler väntar - så sänder C More kvällens matcher i svenska cupen

Nu ska kvartsfinalerna i svenska cupen spelas och där ställs Mjällby mot Falkenberg, Häcken möter Elfsborg, AIK och MFF drabbar samman samt att Hammarby tar emot IFK Göteborg. Ingen publik är som bekant tillåten på arenorna, men matcherna kan du se ändå. C More sänder samtliga kvartsfinaler och här är sändningstiderna:

Häcken Elfsborg 17.50 Sportkanalen

Hammarby-IFK Göteborg 17.50 C More Fotboll

Malmö FF-AIK 20.05 C More Fotboll

Mjällby-Falkenberg 20.10 C More Live

Du kan också se alla matcher på cmore.se/sport.