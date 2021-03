Lagerlöf vill vinna cupen, hyllar Chilufya och tror på kritiserat nyförvärv: "Övertygad om det"

Djurgården har så här långt imponerat stort i svenska cupen. I gruppspelet bärgade den allsvenska fjolårsfyran tre raka segrar, trots corona-fall i truppen inför Kalmar, och gick vidare med målskillnaden 12-1 efter storsegrar mot Umeå FC och Kalmar FF med 7-0 och 4-1. Därmed väntar under söndagen kvartsfinal mot Östersunds FK på Tele2 Arena i turneringen.

Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf är hittills nöjd med lagets matcher i gruppspelet.

- Vi har fått bra betalt av ett lag som jobbar väldigt hårt tillsammans och som springer många meter i hög fart. Det finns alltid skönhetsfel, men om man gör mer rätt än fel och om man är väldigt dedikerad att vilja reparera sina egna och andras misstag kommer man ganska långt och det tycker jag att vi har gjort fantastiskt bra den här säsongen, säger Lagerlöf till Fotbollskanalen och fortsätter:

ANNONS

- Oavsett vem som gör ett misstag eller om någon hamnar snett är alla beredda att ta konsekvenserna av det och reda ut situationen. Då blir helheten klart positiv och jag tycker att det har varit vår styrka hittills. Helheten blir bra även om alla delar inte sitter klockrent hela tiden.

Trots att Djurgården inför i år har haft en stor rörelse i truppen med spelare ut och in är Lagerlöf inte förvånad över lagets framfart. Han menar att det sitter i hur laget agerar på träning.

- Vi känner att gruppen satte sig väldigt tidigt och att träningskulturen har blivit väldigt bra. Träningskultur är betydligt viktigare än alla matchplaner och taktiker som man kan lägga upp. Om du har en bra träningskultur kommer du att göra det bra över tid. En enskild matchplan kan göra skillnad i ett kortare perspektiv, men en bra träningskultur i en klubb kommer leda till framgång på sikt. Vi kände tidigt att den här gruppen är beredd att träna och jobba hårt för varandra. På så vis är jag inte överraskad över att det hänger ihop ganska bra.

ANNONS

Vilka delar behöver ni utveckla framöver?

- Det är egentligen alla delar av spelet, men det är väl just rytmen. Nu har vi fått betalt för att vi springer väldigt mycket kollektivt och i ganska hög fart, men ju skickligare motståndare vi möter desto bättre måste vi bli på att värdera rytmen i försvarsspelet och anfallsspelet. Det tar också längst tid med att bli riktigt samspelt i kring när vi ska hålla i bollen, gå i press, hur länge vi ska täcka för att inte bli täckande för länge och alla de gråzonerna i spelet när det inte bara är att köra framåt och bakåt. Det är väldigt effektivt när det sitter på allvar.

En spelare som i år har imponerat i cupen är Edward Chilufya. Den 21-årige yttern, som kom till Djurgården 2018, har blandat och gett under sina tre första säsonger i allsvenskan, då han både har haft skadeproblem och har varit med om en familjetragedi. Chilufyas pappa avled under 2019.

Men i år har Chilufya lyft i svenska cupen med fem mål på tre matcher i gruppspelet och kan möjligen få sitt stora genombrott under 2021. Lagerlöf är hittills imponerad av spelaren.

ANNONS

- Han har kommit in i det bättre och bättre med kontinuitet. Han har varit riktigt bra de senaste veckorna. Han har, som de flesta känner till, haft jobbiga säsonger med skador och en familjetragedi. Nu när han har fått lite kontinuitet börjar han närma sig att få visa sin fulla kapacitet. Saker sker mycket mer naturligt för honom än tidigare och det har att göra med kontinuitet i träning och matcher. Vi ska dock skynda långsamt och se till att han håller sig hel, säger Lagerlöf.

Tränaren fortsätter:

- Vår plan den här vintern och våren har varit att hålla honom hel och inte gå på allt för hårt med spetsträning utan i stället ge honom mer mängd i träning och match. Hittills har det fungerat bra. Vi vill hålla fast vid den planen och sedan kommer han att bli bättre och bättre med ju mer kontinuitet han får i träning och matcher.

Tror du att det här kan bli Chilufyas år?

- Ja, det får vi verkligen hoppas och vår övertygelse är definitivt att det här kommer bli hans bästa säsong. Sedan är skador en del av fotbollen och det gäller bara att undvika det, så att man inte får det för ofta. Nu ska vi bygga upp hans kropp, så att den tål att spela match varje vecka och träna däremellan. Än så länge ser det lovande ut, men vi har bara kommit ett par månader fram och det ska hålla hela vägen, men vi har förhoppningar om att det finns goda chanser till att det gör det.

ANNONS

Ett av Djurgårdens hypade nyförvärv, Albion Ademi, blev i sin tur senast utbytt i halvtid mot Kalmar FF och fick efteråt kritik av Lagerlöf, som sa att nyförvärvet spelade för sig själv i matchen.

Nu menar Lagerlöf att parterna har pratat om förra matchen under veckan som gått och att spelaren har hanterat det tidiga bytet på ett bra sätt.

- Vi har haft en jättebra dialog med Albion. Han blir bättre och bättre för varje träning och vecka som går. När man har fem byten och man vill göra förändringar är det lika bra att göra en förändring i paus. Då har man fortfarande bytestillfällen kvar i andra halvlek, så att bli utbytt i paus är något man får räkna med ibland när det är fem byten. Men han jobbar på jättebra, är jätteambitiös, vill lära sig och vill bli bättre hela tiden. Det tror vi att han kommer bli, det är vi helt övertygade om.

Är han med på ert tänk nu?

- Han förstår mer och mer vad vi vill och hur vi vill sätta honom i spel och börjar lära känna sina lagkamrater. Det går åt rätt håll och det blir bättre för varje match. Han har jätteintressanta egenskaper, som vi tror kommer bli jättebra på sikt.

ANNONS

Lagerlöf förväntar sig nu en tuff match mot Östersund. Djurgården kryssade i fjol mot Jämtlandslaget hemma och borta i allsvenskan, vilket möjligen talar för en jämn drabbning.

- Det är ett väldigt ärligt lag. De försöker inte vara något de inte är. Det är ett lag som jobbar väldigt hårt tillsammans och som inte försöker konstra till det. De har även en hel del intressanta och spetsiga spelare, som kryddar det där. Det är en svår och tuff motståndare för att de är så ärliga och inte försöker konstra till det.

Djurgårdens mål med cupen är samtidigt solklart. Det är seger mot ÖFK som gäller i eftermiddag och sedan ska laget även ta hem hela cupen för att få spela i Europa under 2021.

- Det är klart att det är vår målsättning. Vi är med i cupen och är inte kvalificerade för Europa-spel. Vi är tillräckligt bra för att vinna cupen, samtidigt som det finns andra lag som också är det. Självklart är det vår ambition att gå hela vägen.

Djurgårdens möte med Östersunds FK börjar klockan 13.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.