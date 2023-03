Lagerlöfs utspel inför allsvenskan: "Häcken är solklar favorit - inget snack"

BK Häcken har gått som tåget även den här säsongen. Både mot IFK Norrköping och Djurgården vann man med 3-0 - och är nu klart för cupfinal mot Mjällby AIF.

Efter semifinalen lyfte Djurgården-tränaren Thomas Lagerlöf på hatten för Häckens prestation - men inte utan att skicka med en rejäl dos av press. På frågan om vem som är favorit att ta hem hela allsvenskan 2023 dröjde han inte länge med svaret.

- Det är väl lätt att säga det i dag. Det är inget snack om det. Vi kommer komma tillbaka, men just nu är Häcken solklar favorit, säger Lagerlöf.

Efter utspelet fick Häckenspelarna bemöta tränarens ord - och passade på att skicka tillbaka förväntningarna.

ANNONS

- Det är klart att han säger det, då får ju han lite andrum. Men det är de som har spetsat truppen mest. Vi får väl göra upp om det, men det var en tuff match i dag. Det ser bra ut och vi får fortsätta jobba på och vara ödmjuka, säger Häckens målvakt Peter Abrahamsson.

Vem är favorit till SM-guldet, tycker du?

- Det var väl de två bästa lagen som spelade i dag. Det är väl något där, kanske.

Även Lars Olden Larsen menar att Djurgårdens trupp har förbättrats avsevärt till i år. BK Häcken har än så länge bara tagit in Simon Sandberg, även om uppgifter under söndagen gjorde gällande att den norske anfallaren Ola Kamara, 33, är på väg in i truppbygget.

- Han (Lagerlöf) får säga vad han vill, men Djurgården har förstärkt mer än vi. Oliver Berg är väldigt bra, en norrman som jag, och han var inte med i dag. Men jag tar det som en komplimang, säger Olden Larsen.

ANNONS

Är ni favorit?

- Om vi spelar som i dag så ska vi bli tuffa att ha att göra med. Sedan är det en ny utmaning med Europaspel och hur vi tacklar det. Men jag ser verkligen fram emot säsongen, det kan jag säga.