Lahne ångrar inte Frankrike-flytt "Växer som spelare - även i frysboxen"

Under lördagen ställs Häcken mot Västerås i den första semifinalen av svenska cupen. Häcken har även i år ett lag som bör kunna blanda sig i toppstriden – och under våren har man bland annat förstärkt genom att låna in Jack Lahne från franska Amiens. Låneavtalet sträcker sig fram till sommaren.

- Det är väldigt kul att vara här för jag måste verkligen komma upp i min maxpotential för att spela. Man måste steppa upp varje dag på träning, säger Lahne till Fotbollskanalen.

Sedan flytten till Amiens har det blivit mycket begränsat med speltid och Lahne har lånats ut till i tur och ordning AIK, Örebro och nu Häcken.

Vad har han själv för mål med halvåret i Göteborg?

- Framför allt handlar det om att hjälpa Häcken för jag vet att om jag kommer hjälpa Häcken så kommer de att hjälpa mig. Om jag spelar så gör jag det för att jag presterat på träning och då presterar jag på match också. Då kommer jag upp till min potential vilket skulle gynna laget väldigt mycket.

Han förklarar att Andreas Alm primärt ser honom som en av kantanfallarna i Häckens spelsystem,

- Jag tycker om det väldigt mycket, för jag har spelat ytter mer än vad jag spelat anfallare. Jag kommer i en helt annan position, löpningarna blir annorlunda och man får mer en-mot-en-dueller som jag gillar.

Därmed inte sagt att han inte kan tänka sig spela forward.

- Jag vet hur bra Jeremejeff är, han är en otroligt bra, stabil och rutinerad anfallare. Men jag vet också att om det behövs djupledshot i anfallet så kan jag komma in och bidra där.

Jack Lahne förklarar att han inte ångrat flytten till Frankrike (Amiens spelar numer i Ligue 2), även om han haft svårt att ta plats.

- Absolut inte. Jag är glad att jag gjorde den flytten när det väl var och att jag fått se hur det är utomlands och att vara i den här frysboxen. Det tuffar till en extremt mycket och man växer som spelare, även om man är i frysboxen

Framtiden efter halvåret i Häcken är oviss.

- Just nu är min huvudprioritet att prestera så bra jag kan här, sedan får vi se vad som händer efteråt. Om jag presterar här så kanske Häcken vill ha kvar mig eller något annat händer. Just nu handlar det om att komma i form och fokusera på Västerås.

Vad säger Amiens om framtiden?

- Jag har inte pratat så mycket med dem om min framtid så pass långt fram. Alla gynnas av om jag presterar; Häcken, Amiens och jag.

På lördag väntar alltså Västerås i svenska cupen.

- Så här långt fram i svenska cupen har jag inte varit tidigare, så jag är väldigt taggad.

Mötet mellan Häcken och Västerås visas på Sportkanalen och på cmore.se, med avspark 15.00.