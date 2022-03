Levi ser tillbaka på misslyckade cuppremiären: "Fick ingen Ferguson-hårtork, men…"

När Norrköping reste till Stockholm för svenska cupen-mötet med Sollentuna var förutsättningarna enkla: för att chansen till avancemang från gruppspelsfasen säkert skulle leva vidare behövdes tre poäng. Seger krävdes alltså och seger blev det också med klara 4-0.

- Det känns skönt att vinna med några mål, även om det på pappret är stor skillnad. Vi spelade bra i första halvlek, men var inte jättebra i andra; de har inga klara chanser, men vi har inte så väldigt många bra lägen heller. Det är härligt att få hålla nollan och kul att det lever i cupen, säger Jonathan Levi till Fotbollskanalen efter målkalaset.

Vinsten betyder alltså att Norrköping har möjlighet att ta sig vidare från gruppen inför den avslutande gruppspelsomgången mot Varberg, som är etta på sex poäng, vilket är två poäng fler än andraplacerade "Peking" har.

Utöver chansen till avancemang, innebar matchen på Grimsta IP dessutom att Jonathan Levi fick ordentligt med minuter på planen. Det har inte hört till vanligheterna den senaste tiden.

- Det var kul att få spela 90 minuter för första gången på nästan två månader. Fysiskt sätt känns det bra. Tekniskt sätt känns det bättre än vad det gjorde igår och i förrgår och så vidare… Det är jätteskönt. Det är också kul att få en assist och ett mål, som jag förhoppningsvis får.

Målet Levi "förhoppningsvis får" var den fullträff som kom till efter att han sköt in 2-0 via en Sollentuna-försvarare. Att det var just Levi som låg bakom baljan överraskade inte; under matchens gång fick han tämligen stort utrymme att visa prov på sina färdigheter.

- Det är lite annorlunda nu när vi har gått från att ha Nyman (Christoffer) längst upp med Samuel (Adegbenro), till att ha Skulason (Ari) som får droppar ner litegrann, vilket gör att jag kliver upp till höger. Det är något jag inte är van vid, men nu hittade jag en yta som jag inte upplever att jag hittat tidigare. Jag är tacksam över att det gick vägen på det sättet.

Bakgrunden till att Levi och hans lagkamrater var piskade att vinna var resultatet från den första omgången, där Norrköping spelade 1-1 mot Öster efter ett baklängesmål i det absoluta slutskedet.

- Det är klart att vi kände en revanschlusta. Det var ingen *Ferguson-hårtork han (Rikard Norling) levererade efter Öster-matchen, men han var givetvis inte nöjd, och det var inte vi spelare heller. När du släpper in mål i 88:e minuten är alla redan nere, så då får du känna in hur det är i omklädningsrummet.

Han fortsätter:

- Ibland behöver du "feel the room". Om jag tappar bollen eller om någon gör ett misstag, så kanske du inte ska gå in och peka på den spelaren inför alla andra och berätta att det han gjorde var skit. Jag har upplevt att matcher inte ens tittas igenom dagen efter, eftersom det är uppenbart att det blivit fel. Han är väldigt duktig på att hitta rätt där, Rikard, samtidigt som han är tydlig när han tycker att något inte är okej.

Avslutningsvis berättar Jonathan Levi att han, tillsammans med sina medspelare, tränade "jävligt hårt" inför avstickaren till Stockholm, vilket bidrog till att det var “jävligt skönt och kul” med tre poäng. Han nöjer sig däremot inte efter måndagens vinst: hans sikte är inställt på cupguld.

- I och med att vi inte slutade bland topp tre-lagen i allsvenskan förra året kommer det inte bli något Europaspel därigenom, så nu vill vi vinna en titel, spela i Europa och få bra tävlingsmatcher inför allsvenskan.

*Sir Alex Ferguson, tidigare stortränare i Manchester United, gjorde sig bland annat känd för sitt heta temperament.