Linnér: "Jag var en av seriens bästa målvakter mot slutet av förra året"

Efter seger med 1-0 i kvartsfinalen väntar nu Djurgården i ett derby i svenska cupens semifinal för AIK. De svartgulas målvakt, Oscar Linnér, säger sig se fram emot matchen och har siktet inställt på att ta sig vidare för att kunna bärga sin första titel med AIK.

- Som lag drivs vi mycket av att vinna titlar. Det är det vi jobbar hårt för varje dag och det är det som vi har som mål. Så vi har en hög motivation inför den här matchen, säger Linnér.

- På senare år känns det som att cupen har blivit en mer prestigefylld turnering. Det är bara kolla på vilka lag som tagit sig långt nu, det är bara topplag. Det visar att alla lag verkligen går in för det här och om alla gör det så är det ju de bästa lagen som ska ta sig längst. Punkt slut. Det är ett bra betyg på cupen att de bästa lagen tagit sig långt.

Att vinna en titel med AIK, som är "din" klubb, är det något du tänker på?

- Det är något jag har drömt om sedan jag var liten. Det är en dröm, det är så man får sammanfatta det. Jag jobbar extremt hårt för det varje dag. Nu har vi ett år där vi har väldigt bra förutsättningar. Vi har ett bra lag, ett bra tränarteam och klubben mår överlag ganska bra. Vi ska göra allt vi kan för att kunna vinna så många titlar som vi kan. Vi siktar på att vinna allt vi kan.

21-åringen har nu ett år som förstemålvakt i AIK i ryggsäcken, något som han menar betyder mycket.

- Jag hade ett oerhört utvecklande år förra året. Jag känner att som jag avslutar säsongen så var jag, i mina ögon, en av kanske seriens bästa målvakter. Och det känns som att jag tagit med mig den nivån in i det här året, jag bara forsätter spinna på. Jag känner mig väldigt stark och jag känner att jag har haft en väldigt fin utvecklingskurva.

AIK:s tränare Rikard Norling har vid flera tillfällen lyft sin keeper. Han gjorde det så sent som efter matchen mot Örebro senast, då han sa:

- Han har svårt att få den uppskattningen som han förtjänar. Jag är inte överraskad men ibland känner jag att jag måste skydda honom. Han har liksom ingen enkel resa att övertyga om sin förträfflighet.

Ord som gör Oscar Linnér glad.

- Som spelare vill du känna förtroende från din tränare och jag har känt det sedan den dag som Rikard klev in på Karlberg. Då sa han: ”Dig ska vi utveckla, din tid kommer att komma”. Sedan dess har jag känt ett stort förtroende för honom, han är en väldigt kompetent tränare. Det han sa visar att jag är på rätt spår. Han är någon form av vägvisare och en sån där grej är väl som en klapp på axeln och ett tecken på: "Fortsätt framåt". Det är det jag ska göra, säger målvakten.

Linnérs lagkamrat Ahmed Yasin mötte även han pressen inför derbyt och mittfältaren, som skolats om från yttermittfältare till en offensiv mittfältare mer centralt i planen för att passa in i AIK:s 3-5-2-system, kan mycket väl få chansen från start i derbyt med tanke på att Enoch Kofi Adu är avstängd.

- Jag har kommit in i systemet väldigt bra. Jag har lärt mig det mesta både defensivt och offensivt. Men jag lägger ingen större press på mig själv att jag måste prestera, att jag måste göra mål eller så. Jag spelar mitt spel och så får vi se hur det går, säger Yasin.

- Det är mycket det taktiska som jag har fått lära mig. Var jag ska ligga, hur jag ska stå. Det känner jag att jag har full koll på nu.

Yasin är laddad inför cupsemifinalen.

- Jag älskar att spela sådana här matcher. Jag är glad över att få spela i en klubb som gör att jag får spela sådana här matcher. Jag tror att alla lag i allsvenskan skulle vilja spela så här stora matcher, säger mittfältaren.

Det är mycket snack om er, ni har gjort flera tunga värvningar i vinter och det är hård konkurrens om positionerna. Hur känner du kring situationen?

- Det känns bra. Det känns lite som att man spelar utomlands. Det är jäkligt många bra spelare, på alla positioner. Det gäller för varje spelare att vara tuff och ta för sig. Man har verkligen inte råd att somna till på träningen. Man måste vara på tårna hela tiden och visa att: "Det är jag som ska spela". Det utvecklar en, det älskar jag, säger Yasin.

C More sänder derbyt, som har avspark klockan 18.15 under söndagen.