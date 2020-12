Live 19.30: lottning av svenska cupens gruppspel

Damer

Efter tre omgångar i cupformat återstår 16 klubbar. Av årets tolv allsvenska klubbar har Piteå slagits ut (3-4 mot Morön BK). Vidare från Elitettan är också Hammarby, Alingsås FC United, Lidköpings FK samt division 1-laget Sundsvalls DFF, som nästa säsong spelar i just Elitettan.

Innan seedning och lottning delas klubbarna in i två geografiska grupper, norra och södra, med de åtta nordligaste respektive sydligaste lagen. I varje geografisk zon seedas de två högst placerade klubbarna från årets allsvenska. I norr placeras Kif Örebro och Djurgården i var sin grupp. I söder Göteborg och Rosengård.

Övriga tolv klubbar lottas sedan fritt in i de fyra grupperna, givet sett till de geografiska förutsättningarna.

Östgötaderbyt IFK Norrköping FK-Linköpings FC har ännu inte spelats, men påverkar inte seedningen/lottningen. Nytt datum kommer.

Speldatum för damernas gruppspel är 13-14 mars, 20-21 mars, 27-28 mars 2021. Gruppsegrarna går vidare till semifinal, som spelas 3-4 april. Finalen spelas 13 maj.

Herrar

De 16 bästa klubbarna seedas efter aktuell tabellplacering. Den allsvenska sluttabellen ligger till grund för seedningen. Då Varbergs BoIS slogs ut i andra omgången återstår 15 allsvenska klubbar samt vinnaren av Superettan, Halmstads BK.

Den högst rankande klubben (Malmö FF) och den lägst rankade klubben (Halmstad) placeras i samma grupp. Vidare paras 2 och 15 ihop, 3 och 14, etc. Därmed finns det två klubbar i varje grupp.

Övriga 16 klubbar lottas fritt in i de åtta grupperna med förbehållet att det inte får finnas två distriktsklubbar – Sandvikens IF, Landskrona BoIS, Oskarshamns AIK, IK Gauthiod, IF Lödde – i samma grupp.

Andra omgångens match som ännu inte fått någon vinnare – Newroz FC-Umeå FC – påverkar inte lottningen. Nytt datum kommer.

Speldatum för herrarnas gruppspel är 20-21 februari, 27-28 februari och 6-7 mars 2021. Gruppsegrarna går vidare till kvartsfinal, som spelas 13-14 mars med semifinal 20-21 mars.

Datum för finalen är ej spikad.

Källa: svenskfotboll.se.