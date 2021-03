Ludwigson lyfter Bajens karaktär: "Annat typ av lag nu"

Gustav Ludwigson klev fram och skickade Hammarby till kvartsfinal.

Efter derbysegern mot AIK hyllade han Astrit Selmani och Bajens mentala styrka.

- Vi har blivit aggressivare som lag. Selmani kommer in med den typen av vilja och det är sådant som behövs i sådana här matcher, säger Ludwigson till C More.