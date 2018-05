Melkemichel: "Jag kan inte gå runt och tycka synd om mig själv"

Djurgården går in i torsdagens cupfinal mot Malmö FF med tre raka förluster i bagaget. Senast föll man borta mot allsvenska nykomlingen Brommapojkarna. Hur tränaren Özcan Melkemichel upplever situationen just nu? Han säger sig vara lugn.

- Jag tror att ni i media upplever den mycket mer "krisig" än vad vi gör. Vi känner ingen stress. Vi vet att vi mött väldigt bra motståndare. Det visste vi om på förhand och med minsta lilla flyt hade vi haft fyra-fem poäng till. Vi får skylla oss själva, men i fotboll är det väldigt små marginaler. Hade vi haft fyra-fem poäng till hade allt varit mycket bättre. Nu är det inte så och vi har förståelse för att folk är besvikna. Framför allt är det nog BP-matchen som gör att besvikelsen blir mycket större än vad den borde vara, säger Melkemichel.

- Den här branschen är resultatbaserad, framför allt i Stockholm och de större klubbarna som Malmö och Göteborg. Det vet vi om. Det vi kan göra är att alltid analysera allt och känna att vi gör det vi ska, att vi utvecklas och kan få ut max av den befintliga truppen. Det är viktigt att poängtera att vi skapat många målchanser. Tino (Kadewere) hade kunnat stå på sju-åtta mål om han förvaltat sina chanser och då kanske vi haft våra fyra-fem poäng till. Många gånger har vi byggt upp det bra fram till sista tredjedelen men kvaliteten och beslutsamheten i det avgörande momentet har inte varit tillräckligt bra. Vi har tränat väldigt mycket på sådana bitar och nu ser jag ett annat fokus hos killarna. De är väldigt revanschsugna. Det känns väldigt bra i gruppen, det är en fin harmoni. Vi känner en trygghet. Vi vet att vi ska jobba hårt och får vi bara några trepoängare kommer det rulla av sig själv.

Melkemichel är också medveten om att mycket fokus riktas mot honom i ett läge som detta.

- Jag kan inte gå runt och tycka synd om mig själv. I slutändan är jag som har det största ansvaret. Men jag blir inte påverkad, även om det låter kaxigt att säga det nu. Alla blir påverkade på något sätt, antingen mer eller mindre, men jag är nog åt det mycket mindre hållet. Jag försöker alltid fokusera på vad jag kan göra härnäst så att jag inte blir slentrian i mitt arbete. Hur kan jag tänka annorlunda? Vad jag kan jag göra för att lyfta spelarnas självförtroende? Hur kan jag bygga den mentala biten när den behövs som bäst? Jag måste fokusera på det jag ska göra, att hjälpa gruppen och laget att prestera så att vi vinner matcher.

Du går inte runt och är orolig för din egen situation?

- Nej, absolut inte. Helt ärligt, jag är inte ett dugg orolig.

Du är inne på er offensiv. Hur mycket har ni funderat på hur ni ska ställa upp laget framför allt de senaste veckorna när Kerim Mrabti varit skadad?

- Vi har ju testat olika konstellationer och det är klart att det varit tufft utan Kerim, men jag tycker ändå att de andra gjort det bra. Förra året när (Aliou) Badji inte fick spela så mycket så skrek alla efter "Badji, Badji, Badji". Jag vet att ni i media också skrev om det: "Hur kan han inte få chansen?". Men vi ser allt på träning varje dag, vi vet vilka som är bäst lämpade. Sen ibland blir det fel av oss, vi kan också göra misstag. Men i det stora hela har vi nog väldigt bra kontroll på vilka som ska spela. Vi har det vi har och gör det bästa av det vi har.

Om Dzenis Kozica, som startade som forward senast mot BP, säger Melkemichel:

- Dzenis kan spela på båda positionerna (yttermittfältare och forward). Han är ingen forward i den bemärkelsen, men en tia. Men vi har mött motståndare och funderat på hur vi ska få ut max mot de lagen. Vi har bollat och tänkt och i slutändan fattat ett beslut som vi står för. Ibland blir det rätt och ibland fel. Blir det fel får man fundera över det.

Hur är Jowra Movsisians fysiska status?

- Svårt att säga. De sista tre veckorna har vi inte haft tid (på grund av spelschemat) att träna på det sättet som man skulle vilja. Vi har jobbat mycket med det mentala och med detaljer i det vi gjort mindre bra. Vi har inte kunnat träna så mycket annat, så det är väldigt svårt att se statusen på Jowra. Vi har inte haft några U21-matcher heller.

Melkemichel menar att Djurgården, trots den nuvarande situationen, ser fram emot finalen med "stor entusiasm" och att det faktum att man nyligen slog MFF på Tele2 Arena stärker laget.

Att det är två lag som är inne i tuffa perioder resultatmässigt, kan det påverka matchen?

- Det kan det göra, det beror på hur den gestaltar sig. Första målet blir viktigt, det blir mycket psykologi och hur man tar sig an kampen. Det handlar om att ha modet att tänka framåt och vilja vinna. Jag tror att båda lagen kommer gå in i matchen med tanken om att de vill vinna. Det blir en tuff batalj. Jag förväntar mig mycket kamp, men jag hoppas också att vi hittar lite lir.

Det har varit mycket snack om Malmös inläggsspel (efter att IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi kommenterat att mycket av MFF:s offensiva spel bygger på inlägg) den senaste tiden. Hur ser du på den delen av deras spel?

- Poya sa något som alla vet. Scoutar du Malmö så ser du att det är väldigt mycket inläggsspel, det vet alla lagen. Sen är det något de är väldigt bra på, med sina wingbacks eller yttrar med fina fötter. Och de har stora starka spelare i boxen, så varför ska man inte kunna utnyttja det då? Men Malmö är mer än så också, de har ett fint spel centralt i plan. Det finnsmånga saker i deras anfallsspel man måste ta hänsyn till.

Matchen börjar klockan 15 och sänds via C More och TV12.